Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) agentai anksčiau penktadienį atliko kratą Kijevo didžiausio ir seniausio vienuolyno, priklausančio Maskvos patriarchatui, vyriausiojo dvasininko namuose. Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia, jau kelis šimtmečius formaliai priklausanti Maskvos patriarchatui, ruošiasi tapti nepriklausoma. Tokį jos siekį dar labiau paskatino anksčiau šiemet kilęs konfliktas su Rusijos Ortodoksų Bažnyčios bendruomenėmis. Šiuo metu Ukrainoje yra trys didelės stačiatikių bendruomenės, įskaitant dvi nuo Maskvos atsiskyrusias bažnyčias. Ukrainos valdžia kaltina Rusijos Ortodoksų Bažnyčios dvasininkus remiant Kremliaus palaikomus separatistus Donbase per konfliktą, nuo 2014 metų nusinešusį daugiau kaip 10 tūkst. žmonių gyvybių. Kijevo Pečorų lauros vikaras metropolitas Pavelas tiesioginiame eteryje teigė, kad atlikti kratą jo namuose įsakė pats Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, remiantis pastangas įkurti nepriklausomą Ukrainos bažnyčią. Metropolitas Pavelas sako nepripažinsiantis jokios kitos ortodoksų Bažnyčios Ukrainoje. Nuo praėjusio savaitgalio įtampa tarp Ukrainos ir Rusijos reikšmingai padidėjo, Rusijos pasieniečiams prie Maskvos aneksuoto Krymo krantų apšaudžius tris ukrainiečių karo laivus ir paėmus į nelaisvę jų įgulas.

