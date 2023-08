„Pasikalbėjus su patyrusiais tenai besibazuojančiais frontininkais tapo aišku, kas vyksta. Ryte išsilaipino gal 7-ios priešo desantininkų valtys, – rašoma kanale „Dva majora“. – Palaikomi artilerijos mūsų kariai – mobilizuoti ir sutartis sudarę savanoriai – pradėjo susišaudymą. Priešas pradėjo naudoti artileriją. Kad priešas neapsuptų mūsų apkasų, Rusijos pajėgų daliniai pasitraukė labiau į vakarus nuo Kozači Laherių.“

„Priešas sėkmingai įsitvirtino mūsiškių [užimtame] Dniepro krante ir užėmė Kozači Laherių gyvenvietę, be to, net sugebėjo pralaužti primą tame rajone organizuotos mūsų gynybos liniją, kurią sudaro mobilizuotieji. Priešas per 800 metrų pasistūmėjo į gilumą“, – rašoma kanale „Trinadcatyj“.

Tačiau Chersono srities okupacinės administracijos vadovas Vladimiras Saldo tvirtina, kad visi desantininkai, nors jų iš tikrųjų buvo, yra nukauti. Šios informacijos nėra patvirtinęs joks nepriklausomas stebėtojas.

Vokietijoje dirbantis „Bild“ žurnalistas Julianas Repke taip pat atkreipė dėmesį į pirmiau pacituotus pranešimus ir nurodė, kad jau prieš porą dienų pats buvo gavęs informacijos apie vykdomą reidą, bet toji informacija jam buvo perduota tik pažadėjus neviešinti jos pirma laiko.