Rusų kariai skundžiasi: mus paliko likimo valioje kaip patrankų mėsą

„Mes čia stovim jau trečią ar ketvirtą dieną. Normaliai nepavalgę“, – pasakojo vienas kareivis.

„Mus paliko likimo valioje kaip patrankų mėsą. Mus jau trečią dieną žada parvežti namo, bet taip ir neveža. Miegame ant grindų, neturim nei maisto, nei vandens“, – sako jis.

Kaip rašo „Conflict Intelligence Team“ (CIT), Rusijos kariai maitinasi nebetinkamais vartoti sausaisiais daviniais ir gyvena itin sudėtingomis sąlygomis.



Viename iš vaizdo įrašų su trofėjais, kuriais dalijasi ukrainiečiai, matoma, kad rusų karių sauso davinio galiojimo laikas pasibaigęs 2015 metų vasarį.

Tai, pasak CIT, dar vienas akis badantis įrodymas, kokioje sudėtingoje situacijoje atsidūrusius Rusijos ginkluotosios pajėgos.

Tai liudija ir Ukrainos maisto prekių parduotuvėse užfiksuoti maistą vagiantys rusų kariai.



Verta priminti, kad, remiantis įvairiais žurnalistiniais tyrimais, Rusijos armijos maitinimu ilgą laiką rūpinosi „Putino virėju“ pramintas Jevgenijus Prigožinas. Panašu, kad jį nušalinus nuo karinių sutarčių situacija į gerą pusę nepasikeitė.

Problemų kyla ne tik su vartoti nebetinkamais produktais. Vienas į karinę nelaisvę patekęs rusų karys pasakojo, kad, belaukdami prie sienos su Ukraina nurodymo pulti, kai kurie kariai miegojo apkasuose – be jokių palapinių.

Residents of Veselaya Lopan told the Committee of Soldiers' Mothers that there are >100 soldiers from the 2nd Motorized Rifle Division who have been at the train station for 5 days and were not provided rations, forcing them to buy food for themselves.https://t.co/XJOYlxXJgH pic.twitter.com/zj444MVzCQ