Ukrainos žvalgyba išsiaiškino, kad cheminių medžiagų išmetimo į aplinką Rusijos okupuoto Krymo šiaurėje priežastis, Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos duomenimis, tapo Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinių vienetų mokymų metu cheminių medžiagų talpyklas kliudę sprogmenys, pranešė naujienų agentūra UNIAN.

Apie tai trečiadienį trumpojoje spaudos konferencijoje pranešė Gynybos ministerijos atstovas spaudai Dmitrijus Guculiakas.

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos duomenimis, Rusijos vadovybė reikalauja nuolat didinti karines okupacinių pajėgų, dislokuotų laikinai okupuotame Kryme, galimybes.

Dėl šios priežasties Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinių vienetų ir padalinių vadai nuolat didina okupuotame Krymo pusiasalyje vykstančių pratybų, treniruočių ir mokymų intensyvumą.

Be to, dauguma rajonų, kuriuose Rusijos vykdo kariai karinio pasirengimo pratybas, yra išnaudojami šiam tikslui be ten apsistojusių Krymo gyventojų sutikimo ir išankstinio informavimo.

Rugpjūčio 13–19 dienomis, vykstant mokymams po Chersonsko administracinės apskrities priedanga, Rusijos karinių pajėgų vienetai šaudė rajonuose, kuriuose išsidėstę titano ir kalcinuotos sodos gamyklos bei jų cheminių atliekų tvarkymo įrengimai.

Šie objektai nukentėjo nuo sprogmenų, o dėl to smarkiai pablogėjo visos okupuoto Krymo šiaurės ekologinė situacija.

Gynybos ministerija pažymi, kad okupacinė Rusijos karinė valdžia bando nuslėpti ekologinės problemos mastą ir išvengti atsakomybės už jos sukėlimą, žiniasklaidoje skleisdama melagingus ir išgalvotus pranešimus, kurie visuomenei suteikia klaidingą informaciją apie tikrąją ekologinio pavojaus Kryme būklę.

Kaip pranešė UNIAN, naktį iš rugpjūčio 23-osios į 24-ąją Krymo šiaurėje į aplinką pateko neaiškios cheminės medžiagos. Nukentėjo Armiansko ir Perekopo kaimo gyventojai – jų namuose ir butuose esantys metaliniai daiktai pasidengė lipniomis rūdimis, o daržuose žuvo derlius.

Gyventojai skundžiasi cheminėmis medžiagomis užterštu oru ir socialiniuose tinkluose skelbia nuotraukas, kuriose matyti, kad nelaimės vietoje augmenija beveik nunyko. Cheminės medžiagos į aplinką pateko iš gamyklos „Titan“.

Okupantų valdžia nusprendė dviem savaitėms nutraukti gamyklos darbą. Iš Armiansko evakuojami vaikai.