Rusų gubernatorius: per sprogimus netoli Ukrainos sienos žuvo trys žmonės

Už 7 km nuo Ukrainos sienos esančiame Šebekine Belgorodo regione per ukrainiečių surengtą apšaudymą žuvo moteris, antradienį „Telegram“ kanale pareiškė vietos gubernatorius Viačeslavas Gladkovas. Moteriai esą buvo sužalota galva, ji mirė greitosios pagalbos automobilyje.

Anot V. Gladkovo, be to, Staroseljės pasienio vietovėje regiono vakaruose per „neidentifikuotos amunicijos“ sprogimą žuvo sutuoktinių pora.

Šioje vietovėje spalio pabaigoje buvo įvesta nepaprastoji padėtis. Pradėtas tyrimas.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas spalį įtraukė regioną į zoną, kurioje galioja sustiprintos saugumo priemonės.