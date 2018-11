Rusijos prezidento pasiuntinys Afganistanui Zamiras Kabulovas nurodė, kad penktadienį Maskvoje įvykusi konferencija, kurioje dalyvavo afganų vyriausybės ir Talibano atstovai, buvo mėginimas „padaryti kuklų pirmą žingsnį visaverčių derybų link“. Kaip pirmadienį sakė Z. Kabulovas, Rusija siekia įnešti indėlį į taikos procesą, nes tebevykstantis konfliktas Afganistane kelia pavojų Rusijos ir jos sąjungininkių Centrinėje Azijoje interesams saugumo srityje. „Afganistanas tiesiogine prasme yra mūsų papilvė ir čia ant kortos pastatyti Rusijos nacionaliniai interesai ir mūsų sąjungininkų interesai, – per trumpą spaudos konferenciją sakė Z. Kabulovas. – Negalime nieko nedarydami stebėti, kaip tai vyksta. Mes pasakėme JAV, kad joms nesiseka sureguliavimas.“ Z. Kabulovas pažymėjo, kad JAV ir jų partneriams nepavyko įveikti Talibano, ir pareiškė, jog „Vakarai pralaimėjo karą Afganistane“. Rusų diplomatas pridūrė, kad „JAV ir NATO buvimas (Afganistane) ne tik nepadėjo išspręsti problemos, bet ir ją pablogino“. Anot Z. Kabulovo, Talibanas nuolat plėtė savo pozicijas. „Vakarai pralaimėjo karą Afganistane ir vengia pripažinti šį akivaizdų faktą, – sakė Z. Kabulovas. – Jei jie ir toliau kliausis jėga, tai tik nulems tolesnius tūkstančius aukų ir tolesnį šalies niokojimą.“ Jis pažymėjo, kad regiono galios, įskaitant Rusiją, Kiniją, Pakistaną ir Iraną, yra labai suinteresuotos užbaigti Afganistano konfliktą ir turėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį. JAV ambasada atsiuntė diplomatą stebėti minėtos penktadienio konferencijos Maskvoje, kurioje dalyvavo keli Afganistano vyriausybės paskirtos Taikos tarybos nariai ir Talibano atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo Kinijos, Indijos, Pakistano ir buvusių sovietinių Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikistano, Uzbekistano pasiuntiniai. Talibano pareigūnai ir Taikos tarybos nariai anksčiau yra susitikę įvairiuose forumuose užsienyje ir nors jokių oficialių derybų niekada nebuvo, jie yra surengę tiesioginių diskusijų. Talibanas atsisako tiesiogiai derėtis su Afganistano vyriausybe, kurią laiko JAV marionete, ir tvirtina, kad dėl 17 metų trunkančio karo užbaigimo derėsis tik tiesiogiai su Vašingtonu. Tokią poziciją Talibanas dar kartą patvirtino Maskvoje, nurodydamas, kad derėsis tiesiogiai su JAV ir reikalaus amerikiečių pasitraukimo iš šalies. Z. Kabulovas sakė, kad vėliau šį rudenį galbūt susitiks su JAV specialiuoju atstovu Afganistano susitaikymui Zalmay Khalilzadu.

