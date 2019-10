Vaizdo įrašais iš prie Manbidžo miesto esančios karinės bazės žurnalistai dalijasi socialiniame tinkle „Twitter“.

Vienas iš korespondentų, identifikuojamas kaip Olegas Blochinas – karo žurnalistas, siejamas su karių samdymo paslaugas teikiančia rusų bendrove, žinoma kaip „Wagner Group“.

Rusijos propagandinė RT komanda trečiadienį taip pat lankėsi bazėje, filmuotoje medžiagoje – apleistos gyvenamosios ir poilsio patalpos.

Vieną iš detaliausių įrašų paskelbė Rusijos karinių naujienų portalas „ANNA News“, jį filmavo jo specialusis korespondentas.

Vaizdo įrašo aprašas skelbia „Manbidžas mūsų“.

„Times of London“ reporteris Tomas Parfittas pabrėžia, kad praeityje O. Blochinas dirbo „ANNA News“, ir akcentuoja, kad minėtosios organizacijos reporteriai dažnai lydi Sirijos kariams padedančias Rusijos pajėgas.

Jungtinių Valstijų pajėgos savo pozicijas paskubomis apleido šią savaitę, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas jiems nurodė pasitraukti iš Turkijos pasienio regiono.

Panašu, kad amerikiečius nurodymas taip skubiai trauktis kaip reikiant nustebino. „ANNA News“ vaizdo įraše matomas ant stalų paliktas maistas ir atsargų pilni šaldytuvai.

Tarp geriausiai žinomų prekių ženklų – „Coca Cola“ gaivieji gėrimai, didžiulės „Kellogs“ pusryčių dribsnių dėžės ir „Krispy Kreme“ spurgos.

#Syria #EasternEuphrates

Another footage of this #Russia|n PMC inside the #US base in #Manbij abandoned this morning. pic.twitter.com/Ft5WYJlVkh