Pasak jos, kolonijoje „Belyj medved“ („Baltasis lokys“) Jamalo regione šiaurės vakarų Sibire laikomo O. Sencovo sveikatos būklė kontroliuojama „taip pat, kaip ir bet kurio kito žmogaus, paskelbusio bado streiką“. „Šiandien, gydytojų duomenimis, jo sveikatos būklė stabili, pablogėjimo nėra. Jis gauna ir maistingų mišinių, intraveniniu būdu, ir papildomai maitinimą pagal jo sutikimą“, – patikino įgaliotinė. Ji išreiškė viltį, kad režisierius pakeis protesto formą, nes „yra kitų, veiksmingesnių žmogaus teisių gynimo metodų“. Į „Interfax“ klausimą apie esą antradienį O. Sencovo surašytą testamentą ji atsakė, kad tai „individualus kiekvieno reikalas“. „Aš taip pat rašau testamentus, todėl kad visi mes nuolat esame rizikos zonoje ir niekas nežino, kaip susiklostys rytojus“, – pridūrė T. Moskalkova. Pasak jos, režisierius nepateikė jai jokių skundų dėl šiurkštaus elgesio – priešingai: akcentuodavo, kad tvarka ir laikymo sąlygos jį tenkina. „Aš jį asmeniškai aplankiau Salecharde. Dukart surengiau teletiltą. Nuolat gaunu informaciją apie jo sveikatos būklę. Dar daugiau, kai jis parašė seseriai, kad nenorėtų būti perkeltas į kitą vietą, nors ji to reikalavo. Aš asmeniškai su juo kalbėjausi. Jis pasakė „ne“ (ir pridūrė), kad čia jis turi gerą palatą, gauna reikiamus vaistus ir gydytojų pagalbą“, – pažymėjo T. Moskalkova. Rusijos 2014 metais įvykdytos Krymo aneksijos oponentas O. Sencovas 2015-aisiais buvo nuteistas 20 metų kalėti už sąmokslą vykdyti teroro aktus. Jis kaltinimus neigia ir atsisako prašyti Rusijos prezidento Vladimiro Putino malonės. 2018 metų gegužės 14 dieną O. Sencovas paskelbė bado streiką ir reikalauja paleisti visus Rusijoje laikomus politinius kalinius ukrainiečius.

