Skrydžių kontrolieriai ryšį su lėktuvu „Antonov 72“ prarado ketvirtadienį, 59 minutės po jo pakilimo iš šalies rytuose esančio Gomos miesto. Lėktuvu skrido keturi įgulos nariai ir keturi keleiviai – civiliai ir kariškiai.

Penktadienį Rusijos diplomatai pranešė, kad tarp skridusiųjų yra ir Rusijos piliečių.

„Mes sužinojome, kad tarp skridusiųjų yra Rusijos piliečių, kurių vardai ir pavardės dar tikslinami“, - rašo „The Moscow Times“ cituodamas valstybinėje naujienų agentūroje „RIA Novosti“ skelbtus Rusijos ambasados​​ pareigūnės Natalijos Kononovos žodžius.

„The Moscow times“ pranešė, kad buvo rasta lėktuvo nuolaužų. Tačiau keleivių vis dar nerandama.

Šeštadienį „The Moscow Post“ publikuotame straipsnyje rašoma, kad verslininko Jevgenijaus Prigožino „Concord“ kompanijos spaudos tarnyba socialiniame tinkle „VKontakte“ paskelbė atsakymą į „Daily Storm“ klausimą, ar verslininkas galėjo būti lėktuve, kuris sudužo Konge.

„Ar Jevgenijus Viktorovičius buvo lėktuve, sudužusiame Kongo Demokratinėje Respublikoje, nežinoma“, - atsakė spaudos tarnyba.

Kaip rašo „The Moscow Times“, įtarimus sukėlė tai, kad po valandos „Telegram“ tinklalapyje iš paskyros „Kortų namai: Rusija“ pranešta, kad katastrofos metu Prigožinas galėjo būti lėktuve. Teigta, kad ši informacija buvo gauta iš „Concord“ darbuotojų - verslininkas išvyko į darbo kelionę į Afriką ir kelias dienas nepasirodė darbe.

Ypač įdomu tai, kad po kitos valandos įmonės spaudos tarnyba socialiniame tinkle ištrynė savo atsakymą žurnalistei ir nepaisė jos antrojo prašymo patikslinti informaciją. „Concord“ šaltiniai taip pat tyli.

Šiuo metu Rusijos ir Kongo diplomatinės tarnybos nei patvirtino, nei paneigė šią informaciją. Pažymėtina, kad anksčiau daugelis žiniasklaidos priemonių rašė apie padidėjusį Jevgenijaus Prigožino susidomėjimą Afrika. Tarp šalių, kurias žurnalistai vardino, buvo Kongo Demokratinė Respublika.

Sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ daugybė vartotojų pradėjo dalintis portalo „Readovka“ straipsniu. Jame skelbiama, kad apie verslininko žūtį portalui pranešė šaltiniai, susiję su „Vagner“. Teigiama, kad verslininkas turėjo susitikti su Afrikos prezidentu Kinšasoje, kur ir skrido lėktuvas, tačiau susitikimas neįvyko. Taip pat žinoma, kad nuo katastrofos Prigožinas nebendravo su savo aplinka. Kongo valdžia pareiškė, kad tęsia žvalgybą AN-72 katastrofos vietoje.

