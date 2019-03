Pasak Venesuelos žiniasklaidos, tai transportiniai lėktuvai „Antonov 24“ ir „Iljušin 62“. Rusų delegacijai vadovauja Rusijos sausumos pajėgų štabo vadas Vasilijus Tonkoškurovas , skelbia Venesuelos televizijos stotis NTN24.

Prezidentas Nicolas Maduro trečiadienį pareiškė, kad Rusija ateinančiomis dienomis į Venesuelą nusiųs „tonas medikamentų“.

Bendros Rusijos ir Venesuelos pajėgų karinės pratybos Pietų Amerikos šalyje gruodį sulaukė griežtos kritikos.

Nerimą ypač sukėlė dviejų ilgojo nuotolio bombonešių „Tu-60“, galinčių nešti branduolinį užtaisą, permetimas į Venesuelą.

Rusija ir Kinija yra tarp šalių, kurios ir toliau remia N. Maduro vyriausybę politinėje ir humanitarinėje krizėje. JAV, daug ES šalių, taip pat daugelis Lotynų Amerikos valstybių tuo tarpu remia prieš du mėnesius laikinuoju prezidentu pasiskelbusį opozicijos lyderį Juaną Guaido.

DELFI primena, kad Rusija ir Jungtinės Valstijos nesusitarė, kaip būtų galima išspręsti Venesuelos krizę, po derybų Romoje praėjusį antradienį sakė abiejų šalių pareigūnai.

More Russian soldiers unload in #Venezuela to help prop up Pres. #Maduro. The Ilyushin IL-62M is used to carry military personnel and frequently flies troops from #Russia to Syria -- indeed it stopped in #Syria on its way from Russia to #Caracas. pic.twitter.com/YfU2SnZacJ