Rusijos viešbutyje kilo didžiulis gaisras

Pranešimas apie gaisrą viešbutyje Moskovskio pr. 159 atėjo 9.40 val. Maskvos laiku.

„Padaliniai pradėjo gesinimą, organizuota žmonių evakuacija“, – sakoma pranešime. Kaip praneša Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija, gaisro plotas – 4 tūkst. kvadratinių metrų. Įvykio vietoje dirba 77 specialistai ir 25 technikos vienetai.

🔥Is Russia on fire today?

✅Hotel in Naberezhnye Chelny, all floors are burning and 7 fire brigades are on site. pic.twitter.com/9kjiB6OJAE