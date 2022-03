Rusijos valstybinė televizija staiga nutraukė Putino kalbą

Vaizdo įrašuose socialinėje medijoje matyti, kad stadionas, kur 2018 m. buvo žaidžiamos pasaulio futbolo čempionato finalinės rungtynės, yra sausakimšas.

Skelbiama, kad didžioji dalis dalyvių susirinko už užmokestį.

Apie tai liudija ir įrašai socialiniuose tinkluose.

Viename skelbime siūloma 300 rublių.

„Mačiau pranešimų ir apie didesnes sumas – iki 1 400 rublių. Regis, dauguma aukščiausiųjų Kremliaus valdininkų nedalyvaus, nes bijo „teroristinio išpuolio“, – rašoma socialiniame tinkle „Twitter“.

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.

Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

A Pro-Kremlin rally to mark the 8th anniversary of Russia’s annexation of Crimea is about to take place at the Luzhniki stadium in Moscow. Reuters and others have reported that state employees have been pressured to attend the event pic.twitter.com/rAtYA78Hxq — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) March 18, 2022

Huge crowd gathered at Luzhniki stadium in Moscow to attend “Crimean Spring” event where Putin is expected to speak today. Multiple reports of students and workers of state enterprises bussed in. Baza reported that any symbols “representing Ukraine and the West” are banned. pic.twitter.com/H2HnCL51qH — Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 18, 2022



Renginiui prasidėjus pasirodė ir vasario 24 d. karą Ukrainoje pradėjęs V. Putinas.

Per valstybinę televiziją rodytos transliacijos metu V. Putinas sakė kalbą Maskvos Lužnikų stadione, tačiau staiga jo kalba buvo nutraukta ir pradėtas rodyti Olego Gazmanovo pasirodymas.

M. Putinas atvyko paminėti Krymo aneksijos aštuntųjų metinių. Stadione jo laukė didžiulė rėmėjų minia. Jam pradėjus kalbėti, žmonės mojavo vėliavomis ir skandavo „Rusija, Rusija“. Tačiau Rusijos prezidentui nebaigus kalbos, jos transliacija netikėtai nutrūko. Nėra aišku, kodėl taip nutiko.

V. Putinas gyrė savo karius, kurie neva toliau „didvyriškai kovoja“ Ukrainoje. Ukrainos ir JAV žvalgybos duomenimis, Rusija Ukrainoje neteko didžiulio skaičiaus karių. Ukraina tvirtina, kad jų žuvo apie 14 tūkst., JAV žvalgyba pateikia mažesnį skaičių – 7 tūkst.

Transmission of Putin’s speech suddenly cuts. Funny business with Russian TV. Kremlin can’t help itself. pic.twitter.com/VrT9SMOonO — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 18, 2022



Kiek vėliau Kremlius paaiškino, kad V. Putino kalba nutraukta dėl „gedimo serveryje“.