Tačiau Kremliui draugiškos ir paprastai jo lengvai palenkiamos opozicinės partijos – komunistai, liberaldemokratai ir „Teisingoji Rusija“ – nepritarė šiam įstatymo projektui, numatančiam padidinti išėjimo į pensiją amžių vyrams iki 65 metų, o moterims – iki 63 metų. Už šį įstatymą per pirmąjį jo svarstymą Valstybės Dūmoje balsavo 327 įstatymų leidėjai, prieš – 102. Bandymas pirmą kartą per beveik 90 metų didinti pensinį amžių Rusijoje sukėlė didžiulį visuomenės nepasitenkinimą. Valstybiniai visuomenės nuomonės tyrimų centrai pastebėjo retą prezidento V. Putino populiarumo sumažėjimą. Susiję straipsniai: Rusijos Dūma priėmė įstatymą dėl sankcijų JAV ir virtinei kitų valstybių Rusijos Dūma patvirtino Medvedevą premjeru Rusijoje pensinis amžius nesikeitė nuo Sovietų Sąjungos laikų ir yra vienas mažiausių pasaulyje. Nuo praėjusio amžiaus 4-o dešimtmečio pradžios šalies moterys į pensiją išeina sulaukusios 55-erių, o vyrai – 60 metų. Atsižvelgiant į mažą Rusijos gyventojų vidutinę gyvenimo trukmę, įvedus naują sistemą daugelis rusų pensijos net nesulauks. Tačiau vyriausybė sako, kad senėjant visuomenei dabar Rusijoje galiojančios sistemos pensijų našta valstybės biudžetui yra per didelė. Tuo metu apžvalgininkai perspėja, kad augantis visuomenės nepasitenkinimas dėl pensijų reformos gali tapti didžiausiu iššūkiu V. Putinui per visą beveik 20 metų trunkantį jo valdymą. „Begėdiškas, nežmoniškas įstatymas“ Liepos pradžioje keletas tūkstančių žmonių dalyvavo keliose dešimtyse Rusijos miestų vykusiuose mitinguose. Juos organizavo neįprastai daug Rusijos politinių partijų, nuo komunistų iki liberaliosios „Jabloko“ ir prezidento V. Putino nesutaikomo priešininko Aleksejaus Navalno organizacijos. Balsavimo išvakarėse protestuoti prieš reformą Maskvoje susirinko maždaug tūkstantis žmonių, o ketvirtadienį prie Dūmos pastato mitingavo apie 200 protestuotojų. „Gyvename gana blogai, žmonių kantrybė baigiasi“, – prieš balsavimą sakė 54 metų buhalterė Natalija, nenorėjusi sakyti savo pavardės. „Mums jau nusibodo su tuo taikstytis“, – pridūrė ji. „Tai begėdiškas, nežmoniškas įstatymas Rusijos piliečių atžvilgiu“, – pritarė Valerijus Raškinas, vienas iš daugelio Komunistų partijos atstovų parlamente, atėjusių palaikyti protestuotojų. Vyriausybė tvirtina, kad pensinio amžiaus didinimas yra neišvengiamas, kadangi dabartinė pensijų sistema yra per didelė našta lėšų stokojančiam valstybės biudžetui. Kalbėdamas parlamente darbo ministras Maksimas Topilinas gynė naująjį įstatymą. Pasak jo, dabartinė pensijų sistema buvo sukurta 4-ame dešimtmetyje, kai vidutinė gyvenimo trukmė buvo „visai kitokia“. „Laikai keičiasi. Ekonomika keičiasi, – tvirtino ministras. – Negalime užstrigti ketvirtajame dešimtmetyje“. Parlamentarai metai iššūkį Putinui Trečiadienį liberalios pakraipos dienraštis „Vedomosti“ pranešė, kad parlamentarams patarta įstatymo svarstyme nekritikuoti V. Putino, kuris pats atsiribojo nuo šio įstatymo. Tačiau Komunistų partijos, kuri kartais nepritaria vyriausybės strategijai socialiniais klausimais, bet paprastai palaiko Kremlių, atstovai pareikalavo, kad prezidentas viešai pareikštų savo nuomonę dėl siūlomo įstatymo. „Tai yra vienas svarbiausių pastarųjų 14 metų įstatymų. Jo negalima svarstyti be tokio svarbaus mūsų politiniame gyvenime žmogaus“, – sakė komunistas Olegas Smolinas. Jis priminė 2005 metais V. Putino duotą pažadą, kad pensinis amžius Rusijoje nebus didinamas, „kol aš esu prezidentas“. Remiantis valstybinio Viešosios nuomonės tyrimų centro (VCIOM) liepos 14 dienos apklausos rezultatais, per dvi savaites Kremliaus lyderio reitingai rekordiškai nusmuko per 14 procentinių punktų nuo 64 iki 74 procentų. Pensijų reformai nepritaria daugiau nei 80 proc. rusų. Peticiją prieš šią reformą pasirašė daugiau nei 2,8 mln. žmonių. Rusijos vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra maždaug 65, moterų – 76 metai. Tai nedidelis rodiklis išsivysčiusiai šaliai. Kadangi pensijos Rusijoje yra menkos, dauguma šalies gyventojų yra priversti dirbti net sulaukę pensinio amžiaus arba tikėtis finansinės pagalbos iš savo vaikų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.