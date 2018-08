„Kalbant hipotetiškai apie naujų, dar vienų, atnaujintų, pakoreguotų ar kitokių sankcijų įvedimą, kaip žinote, mes, deja, joms duodame tolygų atsaką“, – sakė M. Zacharova per spaudos konferenciją. „Nekomentuojame šių sprendimų priėmimo darbo procesų eigos“, – pridūrė ji. „Bet visada šis atsakas būna tolygus. Mes visada pabrėžiame, kad tai ne mūsų pasirinkimas, šie sprendimai priimami ne Rusijos iniciatyva, o tik reaguojant“, – pabrėžė ministerijos atstovė.











