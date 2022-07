Rusijos TV apie „privalumus“ kare netekus sūnaus: nusipirksite gražų naują automobilį

Pirmadienio rytą BBC žurnalistas Francis Scarras tviteryje pasidalijo televizijos reportažo ištrauka ir vertimu į anglų kalbą. Anot žurnalisto, reportaže daugiausia dėmesio buvo skiriama netikėtiems „privalumams“ kare netekus sūnaus.

Pirmiausia savo namuose parodyta rusų pora, šalia kurios pastatyta jaunuolio, veikiausiai jų sūnaus, nuotrauka.

„Kaip ir jo seneliai bei proseneliai jis irgi kovojo su fašizmu“, – sako užkadrinis balsas, kurį išvertė F. Scarras.

Kitame kadre tėvas rodomas garaže prie baltos spalvos rusiško „Lada“ automobilio.

„Savo sūnui atminti nusipirkome naują gražų automobilį“, – sako tėvas.

Kol tėvas rodomas su naujuoju automobiliu išvažiuojantis į kapines, pasakotojas paaiškina, kad transporto priemonė „buvo nupirkta už taip vadinamus „karsto pinigus“, kurie oficialiai vadinasi „vienkartinė pašalpa mirusiojo šeimai.“

„Jo tėvas sako, kad Aleksejus svajojo vairuoti baltą automobilį – tokį patį kaip šis. Pirmoji kelionė šiuo automobiliu bus į kapines“, – teigia pasakotojas.

Žurnalisto F. Scarro pasidalintame trumpame Rusijos valstybinės televizijos vaizdo įraše neminima Aleksejumi vadinamo kario pavardė. Taip pat neatskleidžiama, kaip ir kada jis žuvo, nepateikiama jokia kita informacija apie žuvusįjį.

Klipe nepaminėti kario tėvų vardai ir pavardės, nors ši informacija galimai pateikta išsamesniame reportaže.

„Ukrainoje žuvo Rusijos karys. Jo šeima už „karsto pinigus“ nusipirko naują automobilį. Rusijos TV apie tai nufilmavo reportažą, kuriame parodė, kaip jie pirmą kartą važiuoja į kapines. Dėmesys buvo skirtas automobiliui, o ne mirusiajam“, – tviteryje rašė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka.

