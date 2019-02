Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pakvietė Turkijos lyderį Recepą Tayyipą Erdoganą ir Irano vadovą Hassaną Rouhani derybų į pietinį Sočio miestą. Sirų prezidentą Basharą al Assadą remiantys Maskva ir Teheranas bei sukilėlius palaikanti Turkija save pozicionuoja kaip svarbiausius užsitęsusio Sirijos konflikto žaidėjus. Beveik aštuonerius metus trunkantis karas pareikalavo per 360 tūkst. žmonių gyvybių. Su R. T. Erdoganu prieš derybas susitikęs V. Putinas pareiškė esąs tikras, jog šis dialogas suteiks „naują postūmį“ pastangoms užbaigti kraujo praliejimą. „Daug padarėme kartu, nuėjome ilgą kelią“, – sakė V. Putinas. Derybos buvo surengtos kurdų vadovaujamoms pajėgoms besistengiant išstumti džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojus iš Sirijos rytinio miestelio Baghuzo – jų paskelbto „kalifato“, kuris kadaise kontroliavo didelius šalies ruožus, paskutinės tvirtovės. JAV vadovaujama tarptautinė koalicija pasisako už tolesnį puolimą prieš džihadistus, tačiau Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė, kad Vašingtonas planuoja grąžinti Sirijoje dislokuotus kariškius namo. Per ketvirtadienį įvykusį susitikimą su V. Putinu R. T. Erdoganas pareiškė, jog JAV sprendimas pasitraukti iš konflikto reiškia, kad kitoms užsienio galybėms dabar svarbu bendradarbiauti dėl Sirijos. „JAV sprendimas išvesti (kontingentą) yra vienas svarbiausių mūsų laukiančių išbandymų. Tebėra neaiškumų, kaip bus įgyvendintas šis sprendimas. Labai svarbu, kad šioje naujoje padėtyje dirbtumėme kartu“, – nurodė Turkijos prezidentas. Anot R. T. Erdogano, bendradarbiavimą didinančios Rusija ir Turkija sutiko imtis „bendro patruliavimo“ siekdamos suvaržyti „radikalų grupuotes“ Idlibo provincijoje – sukilėlių vis dar kontroliuojamame Sirijos šiaurės vakariniame regione. Turkų prezidentas atskleidė, kad buvo pasiektas „karinis susitarimas“ dėl bendro patruliavimo misijos, bet išsamiau šio klausimo nekomentavo. R. T. Erdoganas taip pat paragino išvaryti su IS kovojančias kurdų pajėgas iš Sirijos šiaurės rytinės dalies.

