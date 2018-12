Pranešime pažymima, kad „Ofcom“ duomenimis, televizija šias taisykles pažeidė septynis kartus per 2018 metų pavasario šešias savaites – po kovą Anglijos pietiniame Solsberio mieste įvykusio incidento, kai Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ buvo apnuodytas buvęs dvigubas rusų agentas Sergejus Skripalis ir jo duktė. „Ofcom“ pabrėžė, kad įvykdyti pažeidimai visi kartu „yra rimtas nusižengimas mūsų transliavimo taisyklėms“. "(RT) dabar turi galimybę pateikti mums paaiškinimus, kuriuos išnagrinėsime prieš imdamiesi tolesnių veiksmų“, – sakoma „Ofcom“ pranešime. Tolesni veiksmai gali apimti sankcijas šiai televizijai, įskaitant baudą arba transliavimo licencijos atšaukimą, nurodė agentūra.

