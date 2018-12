Teisėjai Firuzą Kalavurovą pripažino kaltu dėl ginklų kontrabandos ir nepranešimo policijai apie planuotą teroro aktą Sankt Peterburgo Kazanės katedroje. Praėjusį gruodį Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) pranešė sulaikiusi septynis džihadistų judėjimui „Islamo valstybė“ (IS) prijaučiančius asmenis, ketinusius surengti teroro aktą per žiemos šventes. Pasak FSB, šią ataką per vieną susirašinėjimo programėlę aptarinėjo IS lyderiai. Jau buvo nuteisti septyni įtariamieji, įskaitant 18-metį Jevgenijų Jefimovą, kuris už savo vaidmenį rengus ataką katedroje buvo pasiųstas už grotų penkeriems metams. Sankt Peterburgo teismas nutarė, kad F. Kalavurovas, daug kartų kalbėjęs su J. Jefimovu, žinojo apie jo planus ir net pasiūlė pulti šią daug turistų ir piligrimų pritraukiančią bažnyčią. Teismo pareiškime teigiama, kad J. Jefimovas palaiko IS, taip pat jame buvo pateikti vaizdo įrašai, kuriuose vaizduojamos džihadistų žmogžudystės. F. Kalavurovas taip pat turėjo savo namuose sprogstamųjų medžiagų, priduriama pranešime, nors per teismo posėdį jis savo kaltės nepripažino. Tuo metu įtakinga svetainė „Fontanka“ pažymėjo, kad šioje įtariamo džihadistų tinklo byloje yra nenuoseklumų. Kremlius praėjusių metų pabaigoje nedetalizuodamas paskelbė, kad prezidentas Vladimiras Putinas padėkojo JAV lyderiui Donaldui Trumpui už Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) suteiktą informaciją apie tam tikrą planuotą išpuolį. Rusijoje pastaruoju metu padaugėjo mirtininkų sprogdintojų atakų. Atsakomybę už šiuos puolimus prisiima radikalieji islamistai, per pastarąjį dešimtmetį nužudę dešimtis žmonių viešajame transporte. Maskvos vaidmuo kovoje su IS ir kitomis ekstremistinėmis grupuotėmis Čečėnijoje ir kitose daugiausiai musulmoniško Šiaurės Kaukazo dalyse, taip pat jos intervencija į Sirijos konfliktą pavertė Rusiją didesniu teroristų taikiniu.

