Rusijos kultūros ministerija sausį prieš pat premjerą atšaukė leidimą rodyti britų režisieriaus Armando Iannucci filmą, kuriame pasitelkiant satyrą vaizduojamos grumtynės dėl valdžios po Stalino mirties 1953 metais. Leidimas buvo atšauktas Rusijos pareigūnams pavadinus juostą įžeidžiama ir ekstremistine. Teismas už administracinį pažeidimą nubaudė pagal sovietinę vaikų organizaciją pavadintą kino teatrą „Pioner“, parodžiusį tą juostą nepaisant oficialaus draudimo, pranešė Rusijos naujienų agentūros. Keturis „Stalino mirties“ seansus surengęs kino teatras naujienų agentūrai AFP sakė, kad ruošiasi skųsti šį teismo sprendimą. Kaip sausį nurodė Kultūros ministerija, leidimas rodyti tą filmą atšaukiamas pareigūnams nustačius, kad jame yra „informacijos, kurios platinimas Rusijoje teisiškai draudžiamas“. Anglų ir prancūzų juosta Rusijos kino teatruose turėjo būti rodoma nuo sausio 25-osios. Prieš ją protestavo konservatyvūs veikėjai, nors recenzijos Rusijos laikraščiuose buvo geros. Po vieno iš to filmo seansų sausio 26-ąją Rusijos policija surengė reidą kino teatre „Pionier“. Po to jo atstovai dėl „nuo mūsų nepriklausančių priežasčių“ atšaukė visus planuotus „Stalino mirties“ seansus ir grąžino žiūrovams pinigus už iš anksto įsigytus bilietus.

