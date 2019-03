Basmano rajono teismas nurodė nepaleisti politiko iš areštinės, kol tęsiamas tyrimas. Įtariama, kad M. Abyzovas vadovavo nusikalstamai grupuotei, galimai grobsčiusiai energetikos bendrovių lėšas ir siuntusiai jas į sąskaitas užsienio bankuose. Eksministro advokatas pareiškė, kad jo klientas nepripažįsta savo kaltės. M. Abyzovas 2012–2018 metais ėjo atviros vyriausybės reikalų ministro pareigas. Jis buvo atsakingas už informacinių technologijų sritį bei pastangas padidinti vyriausybės skaidrumą. Jis palaikydavo artimus ryšius su Dmitrijumi Medvedevu, ėjusiu Rusijos prezidento pareigas 2008–2012 metais, kai dėl kadencijų apribojimo Vladimirui Putinui teko pereiti į premjero postą. M. Abyzovo areštas gali aptemdyti D. Medvedevo politinę ateitį. D. Medvedevas eina Rusijos premjero pareigas nuo 2012 metų, kai Kremliaus šeimininku vėl tapo V. Putinas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.