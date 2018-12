„Atsižvelgiant į situaciją, susijusią su britų rinkos reguliavimo tarnybos „Ofcom“ sprendimu, kad RT pažeidė transliavimo taisykles, „Roskomnadzor“ pradeda Rusijos Federacijos teritorijoje transliuojamo kanalo „BBC World News“, taip pat BBC interneto išteklių kontrolinį patikrinimą dėl pateikiamos medžiagos atitikimo Rusijos įstatymams“, – rašoma žinybos išplatintame pareiškime, kurį penktadienį gavo naujienų agentūra „Interfax“. „Apie patikrinimo rezultatus bus pranešta papildomai“, – priduriama pareiškime. Ketvirtadienį buvo pranešta, kad „Ofcom“ gali imtis baudžiamųjų priemonių Rusijos televizijos RT atžvilgiu. Kanalui gali būti skirta 250 tūkst. svarų bauda ar atimta licencija. Britanijos ryšių rinkos reguliavimo tarnybos dokumente patikslinama, kad skiriant baudą, „daugumoje atvejų maksimalios finansinės sankcijos komercinių televizijos ir radijo transliuotojų atžvilgiu sudaro 250 tūkst. svarų arba 5 proc. transliuotojo sąlyginių pajamų - priklausomai nuo to, kuri suma didesnė“. Tarp kitų priemonių, kurių gali imtis „Ofcom“, yra licencijos galiojimo sutrumpinimas arba laikinas sustabdymas, draudimas eteryje pakartotinai transliuoti kokią nors programą, reikalavimas transliuotojui rodyti programą su tam tikrais pakeitimais ar atitinkamais „Ofcom“ paaiškinimais, jei reguliavimo tarnyba laiko kuos reikalingais. Kaip ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Bloomberg“, „Ofcom“ nusprendė, kad RT pažeidė objektyvumo taisykles. Reguliavimo tarnybos duomenimis, televizijos kanalas šių metų pavasarį per šešių savaičių laikotarpį septynis kartus pažeidė šias taisykles. „Ofcom“ nustatė objektyvumo taisyklių pažeidimų laidose, kurias kanalas transliavo laikotarpiu nuo kovo 17-osios iki balandžio 26 dienos. Reguliavimo tarnyba pažymi, kad šios laidos transliuotos po buvusio Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininko Sergejaus Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimo nervus paralyžiuojančia kovine medžiaga „Novičiok“ Anglijos pietiniame Solsberio mieste kovo 4 dieną. Naujienų agentūra „Associated Press“ pranešė, kad pažeidimai buvo nustatyti laidose, kuriose daugiausia buvo nušviečiami Skripalių apnuodijimas ir konfliktas Sirijoje. RT spaudos tarnyba savo ruožtu pareiškė, kad „reguliavimo tarnyba neskyrė reikiamo dėmesio tiek paties kanalo RT, tiek jo žiūrovų teisėms“. „Dabar mes nagrinėjame išvadas, kurias mums pateikė reguliavimo tarnyba, ir artimiausiu metu priimsime sprendimą dėl tolesnių žingsnių“, – rašoma RT interneto svetainėje paskelbtame pranešime. Televizijos nuomone, „Ofcom“ ne iki galo atsižvelgė į tyrimo metu RT pateiktus argumentus. RT priduria, kad yra labai nusivylusi reguliavimo tarnybos išvadomis, „dauguma kurių padarytos pačios reguliavimo tarnybos, o ne žiūrovų iniciatyva“.

