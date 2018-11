Apie tai buvo pranešta, kai žlugo planuotas prorusiškų dvasininkų lyderių ir Ukrainos prezidento Petro Porošenkos susitikimas. Praėjusį mėnesį Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I, visame pasaulyje laikomas dvasiniu stačiatikių lyderiu, priėmė istorinį sprendimą – pripažino Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios nepriklausomybę nuo Maskvos patriarchato. Toks sprendimas išprovokavo Maskvos įtūžį ir paskatino Rusijos Ortodoksų Bažnyčią nutraukti visus ryšius su Stambule įsikūrusiu Ekumeniniu patriarchatu. Ukrainos stačiatikiai buvo pasidaliję į tris bendruomenes, kurių vieną techniškai prižiūri Maskvos patriarchas, o kitą - Kijeve reziduojantis patriarchas Filaretas, kurio įgaliojimų nepripažįsta Maskva. Šis susiskaldymas dar labiau paaštrėjo, Rusijai aneksavus Krymą ir prasidėjus separatistų sukilimui Rytų Ukrainoje – konfliktui, kuris nuo 2014-ųjų pareikalavo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių gyvybių. Iš Ukrainoje veikiančių trijų ortodoksų Bažnyčių didžiausia yra Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia, likusi pavaldi Maskvai nuo Sovietų Sąjungos subyrėjimo. Taip pat yra dvi stambios atsiskyrusios bendruomenės: dabar ekumeninio patriarchato pripažįstama Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (KP+UOB), vadovaujama patriarcho Filareto, ir Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia (UAOB), vadovaujama metropolito Makarijaus. Spalį Stambulo sinodo susitikimas, kuriam pirmininkavo ekumeninis patriarchas Baltramiejus I, laikomas „pirmuoju tarp lygių“ 300 mln. tikinčiųjų turinčioje pasaulio ortodoksų krikščionių bendruomenėje, panaikino 1686 metų įsaką dėl Kijevo metropolijos perdavimo Maskvos žinion. Ekumeninio patriarchato Šventasis Sinodas – Baltramiejaus I vadovaujama sprendimų priėmimo institucija – taip pat sutiko grąžinti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovui patriarchui Filaretui ir Kijevo metropolitui Makarijui kanoninius rangus po jų ekskomunikacijos ginčo su Maskva. Antradienį Maskvai ištikima bažnyčia pareiškė, kad nepriklausomybės suteikimas Kijevo kontroliuojamai bažnyčiai yra „nenatūralus, iš išorės primestas, procesas“, tik padidinsiantis susiskaldymą. „Prisijungti prie šio proceso – neįmanoma“, – pareiškime nurodė Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia. Ši institucija pridūrė, kad nutraukia bendradarbiavimą su Ekumeniniu patriarchatu. Jos vadovybė susitiko Kijevo Pečorų lauroje – svarbiausioje Ukrainos stačiatikių šventovėje. P. Porošenka ruošėsi su susitikti su šiais dvasininkais, bet atsisakė tai daryti būtent tame vienuolyne. Anot prezidento atstovo Sviatoslavo Ceholkos, valstybės vadovas pasiruošęs susitikti kitoje vietoje. S. Ceholka apkaltino Maskvą siekiant „sutrukdyti“ vieningos bažnyčios kūrimui Ukraine. „Absoliuti dauguma mūsų valstybės piliečių remia šį procesą“, – parašė jis socialiniame tinkle „Facebook“. „Taigi, priešintis savo tautos valiai akivaizdžiai yra kelias į niekur“, – pridūrė jis. Tuo metu patriarchas Filaretas, 89-erių Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios lyderis, pareiškė esąs pasiruošęs vadovauti suvienytai Ukrainos bažnyčiai.

