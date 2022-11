Kalbėdamas per Rusijos valstybinę televiziją, V. Solovjovas sakė, kad Ukrainoje vyksta neva „religinis karas“.

„Tai karas, kurio nenorime vadinti jo vardu. Tai karas, kuriame mažasis demonas Zelenskis kartu su savo samdiniais veikia visiško blogio vardu“, - sakė jis.

„Šis blogis dėvi pripažinimo ir tolerancijos rūbą. Taip jau yra, brangūs draugai. Tai, su kuo mes susiduriame, nėra šiaip kažkas. Tai rimčiausias, sunkiausias religinis karas. Tiesa, dėl to niekas nieko negali padaryti. Mes vis dar negalime suvokti, kad šio karo tikslas yra mūsų sunaikinimas. Ar kas nors tuo abejoja?“ – propagandinę kalbą sakė jis.

Toliau propagandistas kalbėjo, kad NATO siekia sunaikinti Rusiją.

Jis pridūrė: „Vienintelis NATO tikslas – sunaikinti Rusiją. Jokių kitų tikslų jie neturi. Jie nori sunaikinti Rusiją, nes, nepaisant ateistinės sovietinės praeities, Rusija yra tradicinių vertybių šalis.“

Top Russian propagandist Vladimir Solovyov is so mad about Russia's retreat from Kherson that he forgot the name of his own show and admitted to missing life the way it used to be. Watch his furious tirade, full of sighs, insults and outlandish lies: pic.twitter.com/X2KCTJVaCW