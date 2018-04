Savo ataskaitoje parlamento aukštiesiems rūmams jis sakė, kad įtariami sumanytojai – vadinami tiesiog „ekstremistais“ – planavo pasitelkti radikaliosios futbolo sirgalių grupės TOYS narius trikdant čempionato renginius, vyksiančius šalia Volgos upės esančiame Samaros mieste. Naujienų agentūros TASS antradienį paskelbtoje J. Čaikos ataskaitoje neaiškinama, kokių konkrečiai veiksmų planavo imtis nusikaltėliai. Paminėtą radikaliąją nacionalistų grupę, kaltinamą ekstremistinių nuotaikų kurstymu, pernai uždraudė vienas Rusijos teismas. Savo griežtos linijos nacionalistinėmis pažiūromis ir konfliktais su kitomis futbolo aistruolių grupėmis liūdnai pagarsėjusi TOYS yra Samaros klubo „Krylja Sovetov“ sirgalių susivienijimas. Vietos žiniasklaida pernai pranešė, kad TOYS lyderis Jevgenijus Gavrilovas buvo lygtinai nuteistas už kraštutinės dešinės ideologijos skleidimą, jam buvo uždrausta lankytis futbolo rungtynėse. Tai pat pranešama, kad šios grupės nariai kaltinami išpuoliais prieš migrantus. Samara yra vienas iš 11 miestų, kur nuo birželio 14 iki liepos 15 dienos vyks Pasaulio futbolo čempionatas; šiame mieste bus surengtos šešerios varžybos, įskaitant vieną iš ketvirtfinalių. Atrankos etape Samaroje, be kita ko, žais Rusijos, Kolumbijos, Senegalo ir Australijos rinktinės.

