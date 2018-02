Kibernetinio šnipinėjimo grupė APT28 – siejama su Rusijos karine žvalgyba GRU ir susijusi su 2016 metų kibernertinėmis atakomis, per kurias iš JAV Demokratų partijos elektroninio pašto serverių buvo pavogta laiškų, kompromitavusių prezidento posto siekusią Hillary Clinton – ministerijų internetiniame tinkle savo kenkėjišką šnipinėjimo įrangą turėjo beveik metus, pranešė agentūra. Vokietijos saugumo pareigūnai ją aptiko tik gruodžio mėnesį, sakoma pranešime ir priduriama, kad taip pat buvo įsilaužta į izoliuotą vyriausybės IT tinklą. Jeigu ši informacija pasitvirtins, tai bus didžiausia programišių ataka prieš Vokietijos vyriausybę. Per 2017 metų visuotinius rinkimus Vokietijoje aukšto rango saugumo pareigūnai ne kartą perspėjo, kad Rusijos programišiai gali bandyti įsikišti į rinkimus. Nors konkrečių įrodymų pareigūnai neturėjo, tačiau Rusijos kibernetinio šnipinėjimo grupę (APT28), dar žinoma kaip „Fancy Bears“, jie susiejo su 2015 metų ataka, per kurią buvo nusitaikyta į Vokietijos žemuosius parlamento rūmus. Per šį kibernetinį išpuolį buvo surinkta 17 gigabaitų informacijos, kuri, kaip baiminasi pareigūnai, gali būti panaudota parlamento narių šantažui arba jų diskreditavimui.

