„Šiandien mums nebelieka nieko kita, tik pripažinti, kad Rusijos pradėtas hibridinis karas tampa visaverčiu pasauliniu hibridiniu karu. Šis karas vyksta įvairiais lygiais, skirtinguose karo veiksmų teatruose ir skirtingu greičiu“, – P. Porošenka per diskusijas Vokietijos pietiniame Miuncheno mieste vykstančioje kasmetinėje saugumo konferencijoje. „Šiame kare jau dalyvauja daug skirtingų veikėjų, galbūt netgi nesuvokiančių savo niokojančio vaidmens. Tačiau blogis, slypintis už šio karo, yra vienas ir tas pats – ir jis gyvena Kremliuje“, – pridūrė Ukrainos vadovas. P. Porošenka pabrėžė, kad niekas rimtai nevertino per 2007 metų Miuncheno konferenciją Rusijos prezidento Vladimiro Putino „paskelbto karo civilizuotam pasauliui“. Susiję straipsniai: Pasaulio pareigūnai renkasi į saugumo konferenciją Vokietijoje Putinas ir Porošenko aptarė Kijevo ir separatistų apsikeitimą belaisviais Toje konferencijoje V.Putinas kritikavo JAV ir pareiškė, kad Vašingtonas bando eksploatuoti vienpolį pasaulį ir kad jo dominavimas nulėmė didesnį pasaulio nestabilumą, be to, paskatino konfliktus bei ginklavimosi varžybas. P. Porošenka pridūrė, kad 2014 metais pradėta „Rusijos agresija prieš Ukrainą tapo rimčiausiu ir ciniškiausiu puolimu prieš demokratines vertybes ir tarptautinę tvarką“. Pasak Ukrainos prezidento, šios agresijos scenarijus buvo ir anksto suplanuotas. „Ir kai siužetas buvo aktyvuotas, į jį buvo įtraukta daug veikėjų. Pavyzdžiui, marginalinės ultradešiniosios ir ultrakairiosios partijos, kurias daug metų palaikė Rusija. Taip pat trolių ir propagandininkų armijos, prasiskverbiančios į mūsų namus, nepripažįstančios sienų, neturinčių moralės principų ir taisyklių. Taip pat melagingos naujienos, iškreipiančios tikrovę ir gluminančios mūsų visuomenes. Kibernetinės atako, nutaikytos į kritiškai svarbią infrastruktūrą ir netgi rinkimų kampanijas, žlugdančios mūsų piliečių laisvę rinktis. Migracijos bangos – visų pirma į Europos Sąjungos šalis – kurių tikslas buvo destabilizuoti (Bendriją) ir vidaus“, – pabrėžė P. Porošenka. „Ši veikla yra lydima Rusijos režimo masinės militarizacijos ir jos įrodyto pasirengimo panaudoti bet kokias prieinamas karines priemones, įskaitant branduolinius ginklus“, – sakė Ukrainos prezidentas.











