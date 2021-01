Rusijos policijai malšinant protestus dėl Navalno, sulaikyti per 4 tūkst. žmonių

Nuo Vladivostoko Tolimuosiuose Rytuose iki Sankt Peterburgo prie Baltijos jūros – gatvėse dislokuoti tūkstančiai policininkų su riaušių malšinimo ekipuote, kuriems liepta užkirsti kelią antrajam masinių demonstracijų dėl žymiausio prezidento Vladimiro Putino oponento sulaikymo savaitgaliui.

Nepriklausoma stebėjimo grupė „OVD Info“ pranešė, jog visoje šalyje buvo sulaikyti 4027 žmonės, įskaitant 1167 Maskvoje ir 862 Sankt Peterburge. Per panašius protestus praėjusį šeštadienį buvo, kaip skelbta, sulaikyta per 4 tūkst. žmonių.

Maskvoje imtasi daugelį metų nematytų beprecedenčių priemonių: Maskvos miesto valdžia uždarė kelias centrines metropoliteno stotis ir pakeitė viešojo transporto maršrutus, pasiuntė į gatves šimtus policininkų ir apribojo pėsčiųjų judėjimą.

Prie Federalinės saugumo tarnybos (FSB) susirinkti tikėjęsi protestuotojai galiausiai išsibarstė po skirtinas miesto dalis, organizatoriams paskutinę minutę pakeitus protesto akcijų vietas.

AFP žurnalistai matė, kaip dešimtys žmonių buvo sulaikyta ir vedama į policijos furgonus. Dėl chaoso šiuo metu nežinoma, kiek žmonių dalyvavo demonstracijoje.

Rusijos žiniasklaidos sąjunga skelbia, kad sekmadienį taip pat sulaikyti maždaug 35 įvairioms žiniasklaidos priemonėms dirbantys žurnalistai.

Policija 44 metų A. Navalną sulaikė sausio 17 dieną viename iš Maskvos oro uostų, nepraėjus nė valandai po to, kai opozicionierius sugrįžo į Rusiją iš Vokietijos, kur gydėsi po praėjusią vasarą įvykdyto apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga. Kremliaus kritikas tvirtina, kad jį bandė nunuodyti Federalinė saugumo tarnyba (FSB) V. Putino nurodymu. Kremlius neigia bet kokį savo ryšį su šiuo incidentu.

Rusijos kalėjimų tarnyba (FSIN) tuomet pareiškė sulaikiusi A. Navalną už tai, kad jis esą pažeidė 2014 metais sukčiavimo byloje jam paskirtos lygtinės bausmės sąlygas. Pats opozicionierius tą bylą laiko paskatinta politinių motyvų.

Tuo tarpu teismas per posėdį, surengtą Maskvos priemiestyje Chimkuose esančiame policijos skyriuje, nurodė A. Navalną 30 dienų laikyti suimtą, nors Vakarų vyriausybės ragina jį paleisti.

„Žmonės pasipiktinę“

Nepriklausoma stebėjimo grupė „OVD-Info“ skelbia, jog visoje šalyje jau sulaikyti per 1,5 tūkst. žmonių, įskaitant daugiau kaip 300 protestuotojų Maskvoje. Per praėjusio savaitgalio protestus, grupės duomenimis, buvo sulaikyti per 4 tūkst. žmonių.

Šimtai žmonių žygiavo per Maskvos centrą link griežtai saugomo tardymo izoliatoriaus „Matrosskaja Tišina“, kur laikomas A. Navalnas, ir skandavo „Laisvė!“ ir „Putinas vagis!“.

Policija sekė protestuotojus, vaikė minias ir per garsiakalbius leido iš anksto įrašytus įspėjimus apie tai, jog tokie susibūrimai dėl koronaviruso apribojimų yra neteisėti.

„Valdžioje esantys žmonės nenori nieko girdėti“, – AFP korespondentui Maskvoje pareiškė 34 metų veterinarijos gydytoja Darja.

Antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge policija blokavo Nevskio prospektą – pagrindinę miesto gatvę. AFP korespondentas praneša, jog centre pilna policijos automobilių.

„Visas centras yra užtvertas, – pareiškė į mitingą Sankt Peterburge su dukterimi atvykusi Natalija Grigorjeva. – Ir prieš ką yra visa tai, prieš savo pačių žmones?“

Anksčiau sekmadienį jau įvyko protestų tokiuose miestuose, kaip Vladivostokas, Tolimųjų Rytų uostamiestis, kur centrinėje aikštėje susirinko kelios dešimtys žmonių, nors policija prieš mitingą ją buvo uždariusi.

Keli tūkstančiai, kaip pranešama, susirinko į protestą Sibiro Novosibirsko mieste, nepabūgę šalčio – oro temperatūra čia siekia minus 20 laipsnių pagal Celsijų.

Vietos politikė ir A. Navalno sąjungininkė Helga Pirogova naujienų agentūrai AFP pareiškė, jog sekmadienio protestas Novosibirske yra potencialiai didesnis už įvykusįjį prieš savaitę.

„Žmonės tebėra pasipiktinę tuo, kas vyksta“, – pareiškė ji.

JAV ambasada Maskvoje pasmerkė sulaikymus ir sprendimą blokuoti miesto centrą.

„Rusija privalo paisyti tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų“, – parašė ambasada tviteryje.

Rusijos valdžia paskelbė kelis įspėjimus, kuriuose paragino nedalyvauti rengiamuose nesankcionuotuose mitinguose ir protestuotojams pagrasino baudžiamaisiais kaltinimais.

Tuo tarpu A. Navalno žmona Julija sekmadienį socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė savo šeimos nuotrauką ir paragino rėmėjus pasistengti, kad jų balsai būtų išgirsti.

„Jeigu mes tylėsime, rytoj jie ateis [suimti] bet kurio iš mūsų“, – parašė ji.

Beje, naujienų agentūros „Interfax“ cituojami liudininkai sako, kad J. Navalnaja sekmadienį taip pat buvo suimta.

Maskvoje per sausio 31 dieną surengtą palaikymo akciją, skirtą opozicijos lyderiui Aleksejui Navalnui, sulaikyta jo sutuoktinė Julija Navalnaja. Apie tai, remdamasi „Dožd, praneša meduza.io. Skelbiama, kad neilgai trukus po sulaikymo J. Navalnaja savo instagramo paskyroje paskelbė nuotrauką, darytą Sokolnikų rajone – netoliese nuo tos vietos yra tardymo izoliatorius „Matrosskaja tišina“, kur šiuo metu trisdešimt parų laikomas ir areštuotas A. Navalnas.



Lietuvos URM pasmerkė taikių protestuotojų sulaikymus Rusijoje

Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) teigia griežtai smerkianti masinius sulaikymus ir prievartos naudojimą prieš taikius protestuotojus Rusijoje.

„Brutalūs, žmogaus orumo ir žmogaus teisių nepaisantys bei akivaizdžiai tarptautinės teisės principus, Europos Tarybos ir demokratines vertybes pažeidžiantys susidorojimai su protestuotojais ir žurnalistais tampa sistemingu Rusijos Federacijos institucijų elgesiu“, – teigia užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sekmadienį išplatintame pranešime.

Ministras paragino Rusijos valdžios ir teisėsaugos institucijas nedelsiant paleisti visus sulaikytus taikius protestuotojus ir žurnalistus, užtikrinti savo piliečių teisę į taikius susirinkimus ir saviraiškos laisvę bei susilaikyti nuo neproporcingų ir žmogaus teises pažeidžiančių priemonių taikymo.