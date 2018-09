Prezidento Vladimiro Putino siūlymas penkeriais metais padidinti pensinį amžių vyrams ir moterims išprovokavo šalyje masinius protestus ir suerzino kone visų politinių pažiūrų rusus. Valstybės Dūma per trečią ir paskutinį įstatymo svarstymą pritarė tam, kad vyrai ateityje išeitų į pensiją nuo 65 metų, o moterys – nuo 60 metų. Dabar reformą svarstys Federacijos Taryba, o vėliau lemiamą žodį tars prezidentas. Pagyvenę rusai nuogąstauja, kad tiesiog mirs anksčiau nei sulauks pensijos, o jaunesniosios kartos nerimauja, kad gali būti ribojamos jų įsidarbinimo galimybės. Ši reforma, kurią įvykdžius vyrų pensinis amžius bus ilginamas penkeriais metais - iki 65 metų, sukėlė retą visuomenės nepasitenkinimą, išsiliejusį dešimtis tūkstančių žmonių pritraukusiais protestais visoje Rusijoje. Eilinių Rusijos gyventojų nenuramino net V. Putino pranešimas apie siūlomas nuolaidas. Dauguma priešinasi pensinio amžiaus ilginimui, o reformos kritikai tvirtina, kad dėl šių pakeitimų eiliniai žmonės neteks jiems reikalingų pajamų. Protestuodami rusai toliau eina į gatves, ir Kremlius šį mėnesį patyrė retą rinkimų krizę, kai du valdančiosios partijos remiami kandidatai pralaimėjo per gubernatorių rinkimus keturiuose regionuose. Praėjusią savaitę Komunistų partijos organizuotame proteste prieš pensijų reformą Maskvoje dalyvavo maždaug 3 tūkst. žmonių. Anksčiau šį mėnesį tūkstančiai rusų atsiliepė į protestų lyderio Aleksejaus Navalno kvietimą gatvėse išreikšti savo nepasitenkinimą reforma. Rusijoje pensinis amžius nesikeitė beveik 90 metų ir yra vienas mažiausių pasaulyje. Nuo praėjusio amžiaus 4-o dešimtmečio pradžios šalies moterys į pensiją išeina sulaukusios 55-erių, o vyrai - 60 metų. Tačiau Rusijos gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė gana maža, tad įvedus naują sistemą daugelis rusų pensijos net nesulauks. Tuo metu vyriausybė sako, kad senėjant visuomenei dabar Rusijoje galiojančios sistemos pensijų našta valstybės biudžetui yra per didelė, šalies ekonomikai kenčiant nuo Vakarų sankcijų.

