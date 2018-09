Valstybės Dūma, žemieji parlamento rūmai, pritarė V. Putino siūlymui sušvelninti reformas: moterų pensinį amžių pailginti ne aštuoneriais, kaip buvo planuota, o penkeriais metais - iki 60 metų. Rugpjūčio mėnesį per vieną iš retų kreipimųsi per televiziją Rusijos prezidentas pasiūlė padaryti virtinę nuolaidų, veikiausiai taip siekdamas išgelbėti savo mažėjantį populiarumą. „Šiuo klausimu pasiekėme sutarimą ir visi palaikė prezidento pataisas“, - Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas paskelbė trečiadienį. Pensijų reformos įstatymų projektą Valstybės Dūma jau patvirtino per pirmąjį jo nagrinėjimą liepos mėnesį. Jis dar turės būti patvirtintas per trečiąjį nagrinėjimą Valstybės Dūmoje, o paskui jį turės patvirtinti aukštieji rūmai - Federacijos Taryba - ir pasirašyti prezidentas. Trečiasis balsavimas Valstybės Dūmoje planuojamas šį ketvirtadienį. Ši reforma, kurią įvykdžius vyrų pensinis amžius bus ilginamas penkeriais metais - iki 65 metų, sukėlė retą visuomenės nepasitenkinimą, išsiliejusį dešimtis tūkstančių žmonių pritraukusiais protestais visoje Rusijoje. Eilinių Rusijos gyventojų nenuramino net V. Putino pranešimas apie siūlomas nuolaidas. Dauguma priešinasi pensinio amžiaus ilginimui, o reformos kritikai tvirtina, kad dėl šių pakeitimų eiliniai žmonės neteks jiems reikalingų pajamų. Protestuodami rusai toliau eina į gatves, ir Kremlius šį mėnesį patyrė retą rinkimų krizę, kai du valdančiosios partijos remiami kandidatai pralaimėjo per gubernatorių rinkimus keturiuose regionuose. Praėjusią savaitę Komunistų partijos organizuotame proteste prieš pensijų reformą Maskvoje dalyvavo maždaug 3 tūkst. žmonių. Anksčiau šį mėnesį tūkstančiai rusų atsiliepė į protestų lyderio Aleksejaus Navalno kvietimą gatvėse išreikšti savo nepasitenkinimą reforma. Rusijoje pensinis amžius nesikeitė beveik 90 metų ir yra vienas mažiausių pasaulyje. Nuo praėjusio amžiaus 4-o dešimtmečio pradžios šalies moterys į pensiją išeina sulaukusios 55-erių, o vyrai - 60 metų. Tačiau Rusijos gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė gana maža, tad įvedus naują sistemą daugelis rusų pensijos net nesulauks. Tuo metu vyriausybė sako, kad senėjant visuomenei dabar Rusijoje galiojančios sistemos pensijų našta valstybės biudžetui yra per didelė, šalies ekonomikai kenčiant nuo Vakarų sankcijų.

