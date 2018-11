A. Navalnas antradienio rytą atvyko į oro uostą, ketindamas skristi į Strasbūrą, kur Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) ruošiasi skelbti nutarimą, ar Rusijos tarnybų šiais metais vykdyti A. Navalno areštai yra politiškai motyvuoti. Vis dėlto jam buvo neleista išvykti iš Rusijos, nes federaliniai antstoliai apribojo jo teisę vykti į užsienį. Trečiadienio rytą A. Navalnas pasidalijo nuotrauka, kurioje jis matomas stovintis prie pasų kontrolės punkto Maskvos oro uoste, ir pranešė, kad jam buvo leista išvykti iš Rusijos. Tuo metu pranešime, kurį A. Navalnas antradienį paviešino savo tinklalapyje, konstatuojama, jog federaliniai antstoliai apribojo jo teisę vykti į užsienį, bet konkrečių priežasčių nenurodoma. Remiantis dokumente paminėtu įstatymu, palikti šalį gali būti draudžiama, jei pilietis yra teistas, nevykdo teismo sprendimų ar tyčia nurodė melagingos informacijos, teikdamas dokumentus dėl išvykimo. „Nesumokėtų baudų aš neturiu – atidžiai tai stebime, be to, tai matoma bazėje. Yra tebegaliojančių teismo įpareigojimų, bet visi jie yra nematerialinio pobūdžio. Šie įpareigojimai yra kelerių metų senumo, o paskutinį kartą išvykau į užsienį prieš dvi savaites – viskas buvo tvarkoj“, – teigė aktyvistas. A. Navalno advokatas Ivanas Ždanovas savo ruožtu „Twitter“ paskelbė nufotografuotą dokumentą, kuriuo opozicijos lyderiui uždrausta palikti Rusiją teismo antstolių nurodymu. Opozicijos lyderis sakė, kad jo teisininkai susisiekė su antstoliais, bet gavo atsakymą, kad draudimą išvykti iš šalies incijavo ne jie. 42 metų opozicionierius, vykdantis kampaniją prieš korupciją, praėjusį mėnesį buvo paleistas iš areštinės Maskvoje, kur išbuvo 20 parų už antivyriausybinių protestų organizavimą. Jis taip pat rugsėjį atliko 30 parų laisvės atėmimo bausmę, skirtą už šių metų pradžioje surengtą nesankcionuotą mitingą. Nevyriausybinė organizacija „Amnesty International“ paskelbė laikanti A. Navalną sąžinės kaliniu, nepadariusiu jokio nusikaltimo. Jis išgarsėjo organizuodamas protestus prieš prezidentą Vladimirą Putiną, supurtusius Rusiją 2011-aisiais ir 2012-aisiais, nuskambėjus įtarimams, kad buvo sukčiaujama per parlamento rinkimus. A. Navalnui nebuvo leista varžytis su V. Putinu per kovą vykusius prezidento rinkimus. Jo retorika, nukreipta prieš korupciją, itin populiari tarp jaunuolių, sekančių jo turinį internetu.

