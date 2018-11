„Kolpakovo atsistatydinimas susijęs su kaltinimais, kuriuos jam iškėlė vieno iš leidinio darbuotojų sutuoktinė“, – pažymima „Meduza“ pranešime. Jame patikslinama, kad savo sprendimą I. Kolpakovas paskelbė penktadienio dieną. Jo pareigas laikinai eina Tatjana Eršova, anksčiau dirbusi portalo vykdomąja redaktore. Leidinys priminė, kad per vėliausią direktorių valdybos posėdį buvo nuspręsta, kad I. Kolpakovas liktų vyriausiuoju redaktoriumi, bet žurnalistas vis tiek atsistatydino. „Tai vienintelis būdas nutraukti krizę redakcijoje ir kiek įmanoma sumažinti žalą reputacijai“, – pareiškė I. Kolpakovas, kurio žodžiai cituojami tinklalapyje. I. Kolpakovas yra vienas iš „Meduza“ įkūrėjų ir vadovavo šiam portalui nuo 2016-ųjų. Spalio 25-ąją jis laikinai atsistatydino iš vadovo pareigų, vieno iš redakcijos darbuotojų žmonai apkaltinus jį nederamu elgesiu įmonės vakarėlyje. Ryga yra tapusi vienu iš centrų, kur gali dirbti nepriklausoma Rusijos žiniasklaidai, kuriai sunku veikti pačioje Rusijoje. Tarp šių žiniasklaidos priemonių yra 2014 metais įkurta svetainė „Meduza“, kurią tvarko buvę Rusijos naujienų svetainės Lenta.ru žurnalistai.

