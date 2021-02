„Pilotai įvykdė užduotis – aptiko ir sunaikino oro taikinius, imitavusius sąlyginio priešo lėktuvus, pasitelkdami ginkluotę tiek atskirai, tiek poromis. Kaip oro taikinių imitatoriai buvo naudojami lėktuvų mažų gabaritų taikiniai M6“, – pareiškė R. Martovas.

Pasak jo, valdomosios raketos buvo leidžiamos tiek dieną, tiek naktį.

Be to, per pratybas jauni naikintuvų lakūnai pirmąkart mokėsi perimti ir naikinti oro taikinius, taip pat dalyvavo kovose su sąlyginio priešininko orlaiviais, kuriuos valdė patyrę pilotai.

„Mokomieji paleidimai buvo atliekami aiškiai pažymėtame oro šaudymo rajone – virš Baltijos laivyno jūros poligono“, – nurodė R. Martovas.

Anot jo, prieš manevrus „buvo imtasi visų reikiamų priemonių vietos gyventojų, orlaivių ir antvandeninių laivų saugumui užtikrinti“.

„Šaudymo metu jūros poligonas buvo laikinai paskelbtas pavojingu oro ir jūrų transporto priemonių judėjimui“, – pažymėjo laivyno atstovas.