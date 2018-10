„Rusijos gvardijos vadovybė nesusipažino ir nesiruošia susipažinti su šio pono kreipimusi. Dabar mums rūpi visiškai kitokios problemos, pirmiausia susijusios su saugumo Kerčės mokymo įstaigose užtikrinimu“, – į naujienų agentūros „Interfax“ prašymą pakomentuoti A. Navalno pranešimą atsakė jis. „Manau, kad šiandien, kai visa šalis gedėdama nulenkė galvą, panašus pareiškimas yra tiesiog „šokiai ant kaulų“, – pabrėžė Gvardijos atstovas. Praėjusį mėnesį V. Zolotovas „iškvietė į dvikovą“ A. Navalną po to, kai jo įsteigtas Kovos su korupcija fondas (FBK) paviešino savo tyrimą apie galimai neskaidrius Rusijos gvardijos vykdytus pirkimus. „Savo pasirodyme jūs sau leidote (skelbti) mane įžeidžiančius, šmeižiančius išsigalvojimus. Tarp kariškių tokie dalykai taip lengvai neatleidžiami. Nuo senų laikų niekšus mušdavo į veidą ir kviesdavo į dvikovą. Pone Navalnai, juk mums niekas netrukdo sugrąžinti bent dalį tų nuostabių tradicijų. Kalbu apie satisfakciją. Aš tiesiog kviečiu jus į dvikovą. Į ringą, ant tatamio – kur tik norit. Pažadu, kad ten per porą minučių iš jūsų padarysiu gerą, sultingą muštinį“, – sakoma vaizdo įraše, kuris buvo paskelbtas Rusijos gvardijos interneto svetainėje. Ketvirtadienį A. Navalnas priėmė „kvietimą į dvikovą“ ir pasiūlė surengti ją debatų federalinėje televizijoje pavidalu. „Jūsų kvietimą priimu ir, kaip pridera, pasirenku vietą ir ginklą. Mūsų dvikova įvyks debatų „Pirmojo kanalo“ ar bet kurios kitos federalinės televizijos tiesioginiame eteryje pavidalu“, – savo paskyroje interneto platformoje „YouTube“ paskelbtame vaizdo įraše sakė A. Navalnas. Jei federalinė televizija atsisakytų rengti tokius debatus, opozicionierius pasiruošęs surengti juos savo „YouTube“ kanalo eteryje. Prezidento Vladimiro Putino kritikas A. Navalnas praėjusią savaitę buvo paleistas iš kalėjimo, kur už protestų prieš Kremlių organizavimą vieną po kitos atliko 30 parų ir 20 parų įkalinimo bausmes.

