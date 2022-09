21.45. Jau sulaikyta daugiau nei tūkstantis žmonių 38 miestuose per protestus prieš V. Putino paskelbtą dalinę mobilizaciją. Skelbia stebėsenos grupė „OVD-Info.

Stebėsenos grupė „OVD-Info“ teigė, kad po V. Putino kreipimosi į tautą 24 skirtinguose šalies miestuose vykusiuose mitinguose buvo sulaikyti mažiausiai 425 žmonės.

AFP žurnalistai Rusijos sostinės centre sakė, kad pagrindinėje prekybinėje gatvėje policija, dėvinti antiriaušinę ekipuotę, sulaikė mažiausiai 50 žmonių.

Buvusioje Rusijos imperijos sostinėje Sankt Peterburge AFP žurnalistai matė, kaip policija apsupo nedidelę protestuotojų grupę ir vieną po kito sulaikė demonstrantus. Protestuotojai skandavo „Mobilizacijai ne!“.

„Išėjau į mitingą planuodamas dalyvauti, bet atrodo, kad visus jau suėmė. Šis režimas pasmerkė pats save ir naikina savo jaunimą“, – sakė 60 metų gyventojas Aleksejus, atsisakęs nurodyti savo pavardę.

„Kodėl jūs tarnaujate Putinui, žmogui, kuris jau 20 metų yra valdžioje!“ – vienam policininkui šaukė jaunas protestuotojas.

„Atėjau pasakyti, kad esu prieš karą ir mobilizaciją“, – AFP sakė studentė Oksana Sidorenko.

„Kodėl jie už mane sprendžia mano ateitį? Bijau dėl savęs, dėl savo brolio“, – pridūrė ji.

Gynybos ministras Sergejus Šoigu trečiadienį sakė, kad Rusija mobilizuos apie 300 tūkst. rezervistų, po to, kai V. Putinas per televiziją transliuotame kreipimesi perspėjo, kad Rusija Ukrainoje panaudos visas turimas karines priemones.

Oro linijų ir kelionių agentūrų duomenimis, trečiadienį paaiškėjo, kad šią savaitę beveik visi skrydžiai iš Rusijos jau užsakyti – žmonės, nenorintys dalyvauti kare, akivaizdžiai išvyksta iš šalies.

Atnaujinta 19.54 val.

Rusijoje per demonstracijas prieš prezidento Vladimiro Putino anksčiau paskelbtą dalinę mobilizaciją karui Ukrainoje sulaikyta daugiau kaip 200 žmonių, trečiadienį informavo protestus stebinti nevyriausybinė organizacija „OVD-info“.

NVO duomenimis, per mitingus, vykusius 20 šalies miestų, buvo sulaikyta mažiausiai 260 žmonių. Dalį jų Maskvos centre sulaikė riaušių policija, iš įvykio vietos pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Atnaujinta 19.24 val.

Sankt Peterburge kelios dešimtys žmonių išėjo į demonstraciją prieš mobilizaciją



Kelios dešimtys Sankt Peterburgo gyventojų žygiavo į Izaoko katedrą, kur vyko mitingas prieš mobilizaciją, praneša „Rotonda“.

„Paper“ pažymi, kad susirinkusiuosius jau apsupo policija.

Be to, teisėsaugos pareigūnai sulaikė merginą, kuri stovėjo pikete su plakatu „Jokios mobilizacijos! Z-patriotai, į frontą“.

Atnaujinta 18.16 val.

Per antikarinį mitingą Jekaterinburge sulaikyta mažiausiai 40 žmonių



Jekaterinburge vyksta mitingas prieš „dalinę mobilizaciją“. Kaip praneša 66.RU., teisėsaugininkai sulaikė mažiausiai 40 mitinge dalyvavusių žmonių.

Praėjus dvidešimčiai minučių po to, kai aikštėje pradėjo rinktis protestuotojai, vienas iš policininkų per garsiakalbį pasakė, kad duoda protestuotojams 30 sekundžių išsiskirstyti iš „nesankcionuoto renginio“.

Tarp sulaikytųjų buvo trys Jekaterinburgo moterys, iš kurių viena, policijos pareigūnams vedant ją į policijos mikroautobusą, pasakė: „Mes tiesiog norime gyventi, kad mūsų vyrų neišvežtų“. Pasak „It's my city“, teisėsaugos pareigūnai taip pat sulaikė du dviratininkus.

Kai policija praktiškai išvalė aikštę, į įvykio vietą atvyko „mobilizacijos aktyvistai“, rašo laikraštis.

Į protesto akciją Tomske išėjo kelios dešimtys žmonių. Policija pradėjo sulaikymus, skelbia „Meduza“.

Novosibirske sulaikytas vietos gyventojas, kuris saugumo pajėgoms šaukė: „Nenoriu mirti už Putiną ir už jus!“ Susirinkusieji pradėjo jam ploti.

Jo sulaikymo vaizdo įrašą paskelbtas „Telegram“ kanale.

Rusijos sostinės Maskvos prokuratūra socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė įrašą, kuriame „priminė“, kad dalyvavimas nesankcionuotuose „masiniuose susibūrimuose“ yra nusikaltimas, už kurį gali grėsti įkalinimo bausmės iki 15 metų.

Kaip rašo BBC, tai galimai yra perspėjimas žmonėms, kurie planuoja trečiadienio vakarą rinktis į protestus dėl vyriausybės sprendimo pradėti dalinę mobilizaciją.

Tuo metu kai kurie „Telegram“ kanalai skelbia, kad Rusijos Tolimuosiuose Rytuose jau prasidėjo prieš mobilizaciją nukreiptos protesto akcijos. Turimais duomenimis, Irkutske jau sulaikyta 10 žmonių.

