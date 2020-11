Rusijos miestą užklupo 30 metų nematytas reiškinys, paskelbta nepaprastoji padėtis

Naktį į penktadienį maždaug 600 tūkst. gyventojų turintį miestą ėmė talžyti ledinis lietus, karštą orą atnešusiam ciklonui susidūrus su šaltą orą atnešusiu anticiklonu, informavo vietos meteorologinės tarnybos pareigūnas Borisas Kubajus.

Pasak jo, kai kuriose vietovėse susidaręs ledo sluoksnis buvo 12 milimetrų storio – toks reiškinys regione nebuvo regėtas pastaruosius 30 metų.

Vladivostoke buvo išvartyta daug medžių ir elektros linijų stulpų, o Primorės krašto vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį.

„Padėtis elektros tiekimo srityje tebėra labai sunki – naikinimo mastas yra platus“, – pažymėjo regiono administracijos vadovo pavaduotoja Jelena Parchamenko.

Anot jos, elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti „kelias dienas“.

Vietos valdžios ir socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose bei vaizdo įrašuose matyti, kaip ledu buvo padengta viskas – nuo daugiabučių namų iki kelių ženklų ir viešojo transporto.

Viename stebėjimo kameros vaizdo įraše matyti, kaip ledą nuo priekinio stiklo norėjęs nuvalyti vairuotojas paskutinę sekundę pasitraukia nuo savo automobilio, ant kurio užgriūva nuo pastato šono nuslinkusi betoninė plokštė.

When you wake up in the morning and you see that you are going to need something else than a scraper to remove the ice 😱😱 #Vladivostok https://t.co/OX6celsNKy