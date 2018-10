48-erių A. Politkovskaja buvo nužudyta prie įėjimo į savo butą 2006-ųjų spalio 7 dieną. 2014 metais teismas už A. Politkovskajos nužudymą iki gyvos galvos nuteisė kalėti du asmenis bei skyrė griežtas laisvės atėmimo bausmes dar trims asmenims, susijusiems su nužudymu. Bet praėjus jau 12-ai metų, tyrėjai iki šiol nėra nustatę, kas užsakė žurnalistės nužudymą, o „Novaja Gazeta“ sekmadienį rašė, jog valdžia užsakytojų ieškoti nė nesirengia. „Tyrėjai neatsako į užklausas, jie nereaguoja į skundus“, – sako „Novaja Gazeta“ redaktoriaus pavaduotojas Sergejus Sokolovas. Dėl kritikos Vladimirui Putinui ir Rusijos veiksmams Čečėnijoje pagarsėjusi A. Politkovskaja buvo nužudyta per Rusijos prezidento gimtadienį, o šis incidentas pribloškė visą pasaulį. Susiję straipsniai: Kitas Putino taikinys: jie jau laukia Kremliaus samdinių keršto Prie Rusijos ambasados – A. Politkovskajos nužudymui atminti skirtas protestas „Novaja Gazeta“ sekmadienį publikavo sąrašą klausimų dėl A. Politkovskajos nužudymo, kurie lieka neatsakyti iki šiol. Tuo tarpu A. Politkovskajos šalininkai sekmadienį rengia atminimo renginius Maskvoje ir kituose miestuose. Už savo straipsnius ir knygas žurnalistė laimėjo daugybę apdovanojimų, jos garbei taip pat buvo įsteigta keletas kitų apdovanojimų.

