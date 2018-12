Nelaimė įvyko šeštadienį po 10 val. Maskvos (9 val. Lietuvos) laiku Solikamsko kasykloje, esančioje maždaug už 1,2 tūkst. km į šiaurės rytus nuo Maskvos. „Šachtoje tebėra devyni kalnakasiai. Su jais nepavyksta užmegzti ryšio“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė vienas gelbėtojų atstovas. Vis dėlto pareigūnai nepraranda vilties išgelbėti po žeme likusius kalnakasius. „Gaisras blokuoja šachtininkams išėjimą į paviršių, bet jie aprūpinti individualiomis gelbėjimosi priemonėmis, o deguonies jiems turėtų pakakti, kol ateis gelbėtojai“, – sakė „Interfax“ pašnekovas. Jis pridūrė, kad kol kas gaisras labai smarkus, todėl neįmanoma pasiekti šachtos, kurioje yra įstrigę kalnakasiais. Kilus gaisrui po žeme dirbo 17 žmonių, bet aštuonis pavyko išvesti į paviršių. Išgelbėti kalnakasiai nenukentėjo, sakė gelbėtojų atstovas. Kasyklą valdanti įmonė „Uralkalij“ sakė Interfax, kad gaisras kilo atliekant statybos darbus, o ne, kaip buvo pranešta anksčiau, užsiliepsnojus šachtoje susikaupusiam metanui. Susiję straipsniai: Rusija įspėja dėl pasaulinio konflikto Rusijos ryšių reguliavimo tarnyba po britų kirčio RT pradeda BBC patikrinimą „Tai ne metanas. Uždūminimas susijęs su statybos darbais“, – sakė įmonės atstovas. Priežiūros tarnybos „Rostechnadzor“ pareigūnai išvyko į įvykio vietą nustatyti incidento aplinkybių, o vėliau bus sprendžiama, ar bus pradėtas baudžiamasis tyrimas.

