Rusijos karo tinklaraštininkai pasiuto: taip puola tik visiški kvailiai

Rusų nesėkmės prie Vuhledaro išryškino tiek vadovavimo, tiek taktikos trūkumus Rusijos pajėgose, šioms ruošiantis pavasario puolimui. Jei tokios nesėkmės pasikartos ir kitose vietose Donecke bei Luhanske, Kremliui bus sudėtinga įgyvendinti savo planus užgrobti daugiau teritorijų, rašo CNN.

Ukrainos kariuomenės paskelbti vaizdo įrašai, kuriuos išanalizavo CNN ir karo ekspertai, rodo, kad mažiausiai dvi dešimtys Rusijos tankų ir pėstininkų kovos mašinų buvo sugadintos arba sunaikintos vos per kelias dienas.

Tuo metu Rusijos gynybos ministerija primygtinai tikino, kad Vuhledaro puolimas, kuriame aktyviai dalyvauja 155-oji jūrų pėstininkų brigada, vyksta pagal planą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, praėjusį sekmadienį parodytas televizijos laidoje, sakė, esą „jūrų pėstininkai dirba taip, kaip turėtų. Būtent dabar. Didvyriškai kovoja“.

Tačiau net Kremliaus statytinis apsišaukėliškoje „Donecko liaudies respublikoje“ Denisas Pušilinas pripažino, jog padėtis prie Vuhledaro yra „karšta“, jis tikino, neva ukrainiečiai „ir toliau perkelia didelius rezervus, o tai sulėtino šios gyvenvietės išlaisvinimą“.

Karo istorikas Tomas Cooperis, tyrinėjęs mūšius prie Vuhledaro, miestą apibūdina kaip „didelę, aukštą tvirtovę viduryje tuščios, plokščios dykumos“. Miestas yra apsuptas lygumų, taigi jau vien jo aukšti pastatai suteikia Ukrainos gynėjams – daugiausia 72-ajai brigadai – reikšmingą pranašumą.

„Kaip kalakutai šaudykloje“

Lapkritį prastai sumanytas planas užimti Vuhledarą rusams jau atnešė daug aukų ir beveik sukėlė maištą tarp 155-osios jūrų pėstininkų brigados karių. Rusijos karinės vadovybės kritikai teigia, kad vadovavimas paskutiniam puolimui yra dar blogesnis.

T. Cooperis teigia, kad rusai aplink Vuhledarą sutelkė didžiules pajėgas, tačiau paskutinę sausio savaitę surengtos atakos buvo mirtinai ydingos.

„Jie judėjo gana siauru keliu, ukrainiečiai visą laiką juos stebėjo nuo aukštų Vuhledaro pastatų, ir tada jie susidūrė su maždaug 500 metrų tuščio reljefo rytinėje miesto pusėje“, – savo tinklaraštyje rašė T. Cooperis.

„Ukrainos artilerija ne tik padarė didelių nuostolių besiveržiantiems daliniams, bet ir smogė jų užnugariui – nutraukė jų tiekimo ryšius ir galimus pasitraukimo maršrutus“, – komentavo ekspertas.

