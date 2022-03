„Rusijos karių motinų“ vadovė: aš pirmą kartą per 30 metų išsigandau, šįkart viskas kitaip

Ji ragino siekti paliaubų ir susitarti dėl Rusijos ir Ukrainos apsikeitimo: visi belaisviai už visus belaisvius ir visi žuvusieji už visus žuvusiuosius.

– Vasario 24-ąją jus prabundate, išgirstate tuos pranešimus (kad prasidėjo karas – Delfi) ir ką jaučiate?

– Aš jaučiu, deja, kad mūsų Kasandros karių motinų komiteto pranašystė išsipildė, nes mes nuo gruodžio mėnesio sakėme: žmonės, pajėgos puls Ukrainą.

– O iš ko jūs taip sprendėte?

– Prie sienos buvo sutelkta tiek pajėgų, surinktų iš visos šalies, tai negalėjo būti nei kažkokios pratybos, nei kažkoks gąsdinimas. Buvo aišku, kad žmonės ten metami tam, kad eitų kariauti. Jų ten pernelyg daug, pernelyg ilga linija. Jeigu būtų norėję pulti tik Donbasą, būtų apsiriboję tik Rostovo sritimi, kaip buvo 2014 – 2015 metais. Kadangi viskas išsitęsė palei šią liniją, buvo aišku, kad pajėgos įsiverš ar bet kokiu atveju kels didžiulę grėsmę.

Ir kuo labiau artėjo ta diena, praėjo Naujieji metai, o ten vis veža, baigiasi sausis – veža toliau... Man pradėjo skambinti tėvai. Nuo gruodžio. „Man sūnus pasakė, kad juos veža prie sienos su Ukraina. Ką daryti?“ Aš atsakau: „Važiuokite ir pasiimkite“.

Ką galėjau atsakyti? Kaip kalbėjome 1995 metais, taip ir dabar kalbame. „Oi, tai kaip gi aš važiuosiu...“ Gerai, sakau, tuomet paskambinkite jam ir pasakykite, kad bėgtų į kokią nors saugią vietą. Aš nusiųsiu karinei prokuratūrai kokį nors pranešimą, ir bus tyla. „Oi, taigi jį tribunolas sušaudys..“ Po trečio karto įsiutau: „Tu, mergaite, esi jauna, iš kur žinai tokį žodį – „tribunolas“? Nė viena kalės dukra ir nė vienas kalės sūnus niekur nenuvažiavo.

Lygiai taip pat buvo 1995 metais. Nė vienas kareivis ir netgi nė vienas karininkas iki 1995 metų sausio 1 dienos nesuprato, kam juos renka. Per televiziją juk rodė tą siaubą, tuos lavonus, kaip jie ten bruzda. Ar jie patys nepamatė, ar giminaičiai nepamatė, bet kokiu atveju labai greitai kilo triukšmas, sukilo tėvai, puolė mums skambinti.

Mes visiems sakėme: „Visi, kas galite, važiuokite į dalinį, ir pasiimkite juos“. Ir vėl tas pats: „Tai kaip čia taip...“ O mes sakome, arba per skylę tvoroje, arba pastačius konjako, arba už pinigus. Turėjome didvyriškų tėvų... Štai buvo vienas vyras – tėvas – kuris iš karinio dalinio prie Tverės išsivedė 60 žmonių – žiemą, per miškus... Klausėme, ar susitarei? Ne, sako, nesitariau... Žmonės bandė kažkaip gintis.

Valentina Melnikova © Stopkadras

– Tai, ką dabar kalbate, reiškia, kad ten kovoja ne samdyti kariai.

– Koks skirtumas, ar jie samdyti kariai, ar ne... tebūnie nors ir pulkininkai ar generolai. Jeigu jis nenori kariauti, turi mamą, turi žmoną... atvažiavai, paslėpei, parašei prokurorui pranešimą...

– Kiek suprantu, samdomi kariai pasirašo sutartis dėl karo tarnybos ir jis privalo vykdyti nurodymus.

– Jie neprivalo kariauti. Turi būti paliepimas. Šiandien jauna žurnalistė iš Miuncheno klausė: „O kaip jūs manote, o kas jiems sakė...?“ Sakau, nežinau, jie vykdo paliepimus. Jiems turėjo perskaityti paliepimą. Jeigu jie nežinojo, kur vyksta, vadinasi, jiems neperskaitė paliepimo.

– O iš ko darote išvadą, kad jiems nebuvo perskaitytas paliepimas?

– Tie vaikinai iš vaizdo įrašų, belaisviai, jų ten daug, ir jie sako, o aš nežinojau, kur vykstu...

– Žmogus nelaisvėje gali būti įbaugintas ir pasakyti bet ką...

– Tačiau su jais gerai elgiasi. Štai pirmieji belaisviai, pasirodė duomenys... iš karto prisiminiau, kad per pirmąjį (Čečėnijos – aut. past.) karą tiek Maschadovas, tiek Dudajevas, tiek Ahmatas Kadži Kadyrovas pirmiausia davė nurodymą belaisvių nežudyti – tokie karo įstatymai. Antra, jie kaip tik galėjo – tais laikais mobiliųjų telefonų juk dar nebuvo – per žurnalistus ar per mūsų komitetą skelbdavo, kas ir kur yra paimtas į nelaisvę, ir visiems, kas atvykdavo, belaisvius atiduodavo. Ukrainoje atiduoti belaisvių negalima. Ir mes negalime ten pasiųsti tėvų. Taigi prieš Ukrainą aš nenusidedu. Mes galime nusiųsti laišką, galime kažkaip pažymėti, ką mes galėtume pasiųsti, bet dabar mes negalime. Su jais normaliai elgiasi.

Jeigu nelaisvėje net karininkai yra gyvi? Na ir ką? Jeigu kažkas taps įniršio auka ir mirs... na, kaip sakoma, draugas vyriausiasis vadas žino, kur siunčia.

– Kiek šiandien esate sulaukę užklausų iš Rusijos karių tėvų?

– Kol kas negaliu pasakyti, nes kol neturiu duomenų apie kareivius, aš neregistruoju. Mano kolegos Volgograde, Žemutiniame Naugarde – kitas reikalas. Pas juos kariniai daliniai, karininkai ir kariai yra vietiniai, ir į juos pradėjo kreiptis žmonės. Maždaug dešimtimis. Volgogrado motinų sąjunga man sakė, kad per dvi ar tris dienas kreipėsi maždaug apie dešimt asmenų. Žemutiniame Naugarde ateina po penkis ar šešis žmones. Žinoma, skambina gana daug. Aš jų klausiu, dėl ko skambinate? Jie sako, na, mes matėme, gavome pranešimą su vaizdo įrašu... Sakau, atsiųskite pavardę, dalinį – tyla. „Mes galvojome, kad jūs mums padėsite“, – sako jie.

– Kokios pagalbos jie tikisi?

– Jie nori, kad aš tarsi Vasilisa mostelėčiau ranka ir kad tiesiai priešais juos išdygtų jų berniukas. Iš mūsų tikisi stebuklo. Iš mūsų visada buvo tikimasi stebuklų. Tačiau stebuklai ne visada įvyksta. Kariuomenė tokia uždara šiais humanitariniais klausimais, jog taip dar nebuvo.

– Norite pasakyti, kad taip dar nebuvo?

– Šį kartą yra kitaip, nes, visų pirma, teritorija labai didelė. Labai gausios pajėgos abiejose pusėse. Rusijos pajėgos labai negailestingai elgiasi gyvenamųjų vietovių atžvilgiu. Grozną irgi bombardavo. Bombardavo kitus miestus, kalnus, tačiau tai – pasakysiu ciniškai – buvo ištęsta laike. Kol prasideda antrasis etapas, mes spėjame susitvarkyti – kažkas nuvažiavo, kažkas pasiėmė, kažkas susitarė... ir karininkai, ir kariniai prokurorai tuomet buvo iš esmės lojalūs. Mamytės atvesdavo išlaisvintus karius, jie parengdavo kažkokius dokumentus ir viskas būdavo gerai. O dabar, žiūrėkite, kiek laiko praėjo, o jau tokie nuostoliai, tokie sugriovimai... Ir jau spėjo branduoliniu ginklu pagrasyti. Aš pirmą kartą per daugiau kaip 30 metų išsigandau. Aš niekada nebijodavau. Visada žinodavau, kad kažkaip išlaviruosime, kad ir kas bebūtų. O šį kartą išsigandau. Nes ketinimai labai aiškūs ir nėra nieko, kas sustabdytų žmogų, jeigu jis sugalvotų kažkur numesti atominę bombą. Ne raketą, ne „Iskander“ su branduoline galvute. Jausmas buvo baisus. Kai supratau, kad išsigandau, man buvo bloga. Negerai. Aš nepripratusi. Šiaip gyvenime esu baili, kaip mergaitė. Tačiau savo srityje nebijau – turiu gerą išsilavinimą, pakankamai įgūdžių. O čia buvo nemalonu.

– Pirmosios ir antrosios kampanijos Čečėnijoje metu Karių motinų komitetas palaikė kontaktus su kariškiais. Taip, turėjote konfliktų, gal ne visada vieni kitus suprasdavote...

– Iš esmės mes ir dabar palaikome kontaktus. Tačiau mes negalime palaikyti ryšio su tais, kurie yra ten – galime palaikyti ryšį tik su tais, kurie yra čia.

– Jūs turite sąrašus karių, kurie yra ten?

– Galima, aš neatsakinėsiu į šį klausimą?

– Galima.

– Mes turime sąrašus, kuriuos skelbia Ukraina. Jie patikimi. Viskas, kas ten surašyta, iš esmės yra teisinga. Nes jie, kaip savo laiku Maschadovas, remiasi dokumentais, kariniais bilietais. Beje, dabar, ačiū tau Viešpatie, yra žetonai. Jūs neįsivaizduojate, kokia tai laimė, nes per pirmąjį karą ir prasidėjus antrajam, žetonų nebūdavo. Karinį bilietą bet kuris karininkas galėdavo paimti, kažkur nukišti – o taip ir būdavo – ir viskas. Štai berniukas, jis guli Grozno gatvėje, o kas jis toks, niekas nežino.

– Ar galite bent apytiksliai įsivaizduoti, kiek Ukrainoje yra mūsų karių?

– Negaliu įsivaizduoti. Tai buvo galima atsekti, kol jie dar buvo dar prie sienos. Dabar man paskambino vieno samdomo kario motina – jų padalinį jau iš ten išvedė, nes jie patyrė daug nuostolių. Ji klausia, ką daryti, kad vėl nepasiųstų. Na, mes radome išeitį – parašyti vyriausiajai karinei medicinos valdybai, kad jie kariavusiems kariams organizuotų psichologinę reabilitaciją, kaip tą daro vidaus pajėgos – „Rosgvardija“. Nuo tokių karinių veiksmų jiems visiems pakrinka psichika. Taigi kiek jų ten yra, kokia vyksta rotacija, aš neįsivaizduoju. Tie bendri skaičiavimai, kuriuos skelbė tiek mūsų, tiek užsienio karo ekspertai, kol pajėgos dar stovėjo prie sienos, iš esmės buvo teisingi. Aš juk nesu karo ekspertė. Mes labiau vadovaujamės pagal žuvusius, pagal belaisvius...

– Aš tuoj prie to pereisiu. Kiek, jūsų vertinimu, gali būti žuvusiųjų?

– Tiesą sakant, vertinimo neturiu. Turiu tik sąrašus, kuriuos skelbia Ukraina, ir aš esu linkusi jais tikėti, nes jie yra su pavardėmis.

Tačiau klausimas yra kitas. Kad ir kiek būtų žuvusiųjų – nors ir vienas žuvęs ir vienas paimtas į nelaisvę, jei tu kariauji, tu privalai organizuoti humanitarines paliaubas. Ne humanitarinius koridorius pabėgėliams, o būtent humanitarines paliaubas, kurių metu būtų nutraukti mūšiai ir įgaliotos komandos galėtų surinkti žuvusiuosius. Ukrainoje dabar labai sudėtinga, nes ir belaisviai, ir žuvusieji laikomi skirtingose vietose. Beje, Rusija neatskleidžia, kur ji laiko žuvusių Ukrainos karių kūnus, kur laiko į nelaisvę paimtus ukrainiečius... Pirmiausia tai turi įvykti, o jau tada galvosime toliau.

Klausimai, kas ir kiek, mūsų darbui neturi reikšmės. Kad ir kiek būtų žuvusiųjų, mano asmeninių skaičiavimų nėra. Galiu remtis tik tuo, jei kažkokia valstybė paskelbia kažkokius skaičius. Aš galiu įvertinti – jie teisingi, ar ne. Iš esmės teisingi. Dabar egzistuoja vaizdo įrašai. Ir vaizdo įrašai tai patvirtina. Tvarka maždaug tokia.

– Kur yra šių karių tėvai? Kiekvieno žuvusio ar į nelaisvę paimto kareivio?

– Na, ne kiekvieno. Yra ir našlaičių, tėvai taip pat būna įvairūs. Tėvai gyvena mūsų mylimos Rusijos platybėse.

– Kodėl jie tyli?

– Kai internete pradėjo plisti filmukai, jie pradėjo mums skambinti. Pradėjo skambinti. „Mano sūnus paimtas į nelaisvę“. „Praradau ryšį su sūnumi“. Na ir ką? Jeigu jie gyventų viename miestelyje, štai pašaukė visus aštuoniolikmečius į vieną dalinį, jie vieni su kitais murmasi, ir žino, kas, kur ir kaip. Jei kažkas nutiktų, jie galėtų iš karto visi susirinkti ir kažkur kreiptis – į gubernatorių, į merą, vykti į Maskvą ir panašiai. Tačiau jie gyvena išsibarstę, todėl kreipiasi į mus.

Kalbant apie išėjimą į gatves, kareivių tėvai yra ne tas socialinis sluoksnis. Deja. Net kai kareivis žūsta, skambina jo žmona, aš jos prašau atsiųsti kažkokius savo kontaktus, o ji atsako: „Ne, aš bijau. Bus tik blogiau“. Na ką aš galiu pasakyti? Jei girdėčiau tai pirmą kartą, turbūt jau būčiau psichiatrinės ligoninės pacientė. Tačiau kai jau žinome, ir girdėjome, ir suprantame, tai tokia reakcija kaip ir yra normali. Todėl tikėtis, kad žmonės masiškai sukils – visiškai nesitikiu. Man pakaktų, kad jie pažvelgtų į sąrašus ir pamatytų – rado ar nerado savo sūnų, ateitų į komitetą, paliktų savo pareiškimą. Jei mes neturime oficialaus asmens kreipimosi, mes visiškai nieko negalime padaryti.

Padėtis su visuomene pas mus labai prasta. Kai vyko karas, mes piketuodavome, rengdavome mitingus, ir 1990 metais, kai vyko karas Kalnų Karabache. Stovėdavome su plakatais, reikalaudavome. Na, tais laikais buvo galima kažko reikalauti, nes būdavo valstybinės struktūros, kurios į tai reaguodavo. O dabar kas? Na, išėjote, na ir kas?

Už karių mobilizaciją yra atsakingi regionų gubernatoriai. Jeigu jie įsitrauktų į šį reikalą ir imtų bendradarbiauti dėl belaisvių ir žuvusiųjų, aš jiems būsiu labai dėkinga. Tačiau jie masiškai to niekada nedarydavo. Jų neprileisdavo per pirmąjį karą, jie buvo nereikalingi ir per antrąjį Čečėnijos karą. Su Pietų Osetija buvo panašiai, tačiau tas karas nebuvo labai kruvinas. Beje, tai buvo vienintelis karas per Rusijos imperijos, Sovietų Sąjungos ir Rusijos istoriją, kai buvo praneštas tikslus žuvusiųjų skaičius – gynybos ministro pavaduotojas Nikolajus Pankovas buvo paskelbęs, kad Pietų Osetijoje žuvo 64 žmonės.