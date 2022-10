Rusijos karinio lėktuvo katastrofa užfiksuota vaizdo įrašuose, stipriai išaugo aukų skaičius

Tarp žuvusiųjų yra trys vaikai, antradienio rytą pranešė Rusijos institucijos.

Kovinis bombonešis pirmadienį netrukus po starto nukrito prie pat devynių aukštų gyvenamojo namo, kurio dalis užsiliepsnojo. Vakare pradžioje buvo pranešta apie šešis žuvusiuosius.

19 asmenų buvo sužeisti.

Keturi sužeistieji nugabenti į Krasnodaro ligoninę, likę gydomi ligoninėje Jeiske. Sužeistiesiems suteikiama ir psichologinė pagalba, sakė sveikatos ministras Michailas Muraška.

