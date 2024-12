Rusijos kariniame objekte Novosibirske – didelis gaisras

„Dar vienas Rusijos raketų smūgis Ukrainai. Kruizinės raketos, balistinės raketos. Pirminiais duomenimis, paleistos 93 raketos, įskaitant mažiausiai vieną iš Šiaurės Korėjos. Iš viso numušta 81 raketa, 11 iš jų – kruizinės raketos, kurias perėmė mūsų naikintuvai F-16. Be to, per šią ataką rusai panaudojo beveik 200 dronų. Tai buvo vienas didžiausių smūgių, nukreiptų prieš mūsų energetikos infrastruktūrą“, – sakė V. Zelenskis.