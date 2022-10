Udmurto respublikos gyventojas Ukrainos teritorijoje atsidūrė rugsėjo 13 dieną, o to paties mėnesio 25 dieną jau buvo paimtas į nelaisvę.

Jis pripažino, kad Rusijos kariškius stebina Ukrainos kovotojų įranga ir meistriškumas. Jis, visų pirma, atkreipė dėmesį, kad kiekvienas Ukrainos karys turi radijo ryšio stotelę, termovizorių ir naktinio matymo taikiklį.

„Jie (Ukrainos ginkluotosios pajėgos) per minutę iššaudė visą būrį. Žuvo dvidešimt žmonių“, – sakė belaisvis.

Be to, rusų karys atskleidė į Rusijos kariuomenę mobilizuotų asmenų apmokymo ypatumus. Pasak jo, apmokymai vyksta pagal pagreitintą programą – per dvi dienas. Tik tankų įguloms paruošti skiriama 10 dienų.

Dabar rusų belaisvis mano, kad geriau sėdėti Ukrainos kalėjime, negu žūti svetimoje žemėje. Ukrainos pajėgos apgailestauja, kad šis „savanoris“ tik dabar suprato šią paprastą tiesą.