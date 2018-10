Liepos mėnesį laikraštis „Novaja gazeta“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti J. Makarovas mušamas vienoje Jaroslavlio kolonijoje. Įraše matyti antrankiais surakinto vyro kankinimas. Nufilmuotas incidentas įvyko 2017 metų birželio 29 dieną. Rugpjūčio mėnesį fondas „Obščestvennyj verdikt“ ir „Novaja gazeta“ išplatino dar vieną įrašą, kuriame matyti Jaroslavlio kolonijoje mušami kaliniai. Šioje filmuotoje medžiagoje matyti ir pareigūnų, dalyvavusių mušant J. Makarovą, ir naujų veidų. Filmukas rodo, kad pareigūnai buvo sustoję palei sieną ir rankomis bei lazdomis mušė pro šalį ėjusius kalinius. Laikraščio duomenimis, ši medžiaga buvo nufilmuota maždaug 2016 metų gruodį. J. Makarovas tuomet nenukentėjo. Jaroslavlio 1-ojoje pataisos kolonijoje kankinimų patyręs J. Makarovas antradienį ryte išėjo į laisvę. Jam trejiems metams skirta priežiūra, po 22 val. jis privalo būti namie. Jam taip pat skirta valstybės apsauga dėl kolonijoje patirtų patyčių. „Vakar bendravau su Makarovu. Jis sakė, kad valstybinė apsauga (skirta) pusmečiui. Jis pats ketina kreiptis į tyrėją paaiškinimo dėl tolesnio jos suteikimo. Kolonijoje valstybinės apsaugos užtikrinimo priemonės buvo pavestos kolonijos viršininkui“, – sakė S. Baburkinas. J. Makarovas jį prie kolonijos sutikusiems žurnalistams sakė, kad laisvėje nebus visapusiškai apsaugotas. „Valstybės apsauga pasireiškė tuo, kad aš sėdėjau kameroje vienas. Dabar reikia išspręsti klausimą dėl tolesnio užtikrinimo. Visuomet po 22 val. būti tuo pačiu adresu gali būti nesaugu“, – sakė jis. Advokatas Eldaras Luzinas pažymėjo, kad jo klientui pavojų gali kelti sumušimo bylos įtariamųjų giminaičiai ir draugai. „Nežinia, kur yra dar keli žmonės, matomi vaizdo įraše. Areštuotieji laisvėje turi giminaičių, draugų, kolegų, kuriems gali būti žinoma Makarovo buvimo vieta“, – sakė advokatas. Iškėlus baudžiamąją bylą dėl įgaliojimų viršijimo, Jaroslavlyje buvo areštuota 13 minimos kolonijos darbuotojų, o dar vienas yra laikomas namų arešto sąlygomis. Tyrimas perduotas centriniam Tyrimų komiteto aparatui. Tyrimo duomenimis, byloje dėl kolonijos darbuotojų įgaliojimų viršijimo figūruoja mažiausiai penki nukentėjusieji.

