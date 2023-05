Rusijos „įrodymuose“ iš Belgorodo – labai keistos detalės

Atkreipiamas dėmesys į detales nuotraukose, bylojančias, kad jose matomi vaizdai gali būti kruopštaus planavimo rezultatas.

„Sky News“ cituoja „Twitter“ vartotojo „Jack’s House“ įžvalgas.

Asmuo, kuris tviteryje prisistato buvusiu sunkvežimio operatoriumi, aiškina, kodėl, jo manymu, tai, ką paskelbė Rusija, yra klastotė.

1) The Russian government released this photo of the alleged Belgorod insurgents vehicles after a battle. I used to be a tow truck operator. This is staged. These vehicles didn’t crash into that trench. I’ll explain why⬇️ pic.twitter.com/vNJpH0qhqY — Jack’s House (@FluteMagician) May 24, 2023



„Ant padangų nematyti nė grūdelio žvyro. Tiesą sakant, padangos švarutėlės. Ir viskas perkelta į inscenizuotą apsaką ir kruopščiai surežisuota. Net ir mažo biudžeto karo filmas pasirūpintų įtaigesniu realizmu“, – teigia tviterio vartotojas.

„Šis „Humvee“ šarvuotas automobilis nosimi įbestas į apkasą, bet priešais nėra į priekį smūgio sustumtų žemių. O taip tikrai būtų, jeigu būtų trenktasi judant kokių 16 kilometrų per valandą greičiu. Tikrai matytųsi žymės. O tai reiškia, kad tas automobilis čia tiesiog padėtas“, – tęsia jis.

„Jack’s House“ taip pat prideda aptariamas nuotraukas su pažymėtomis įtarimų sukėlusiomis detalėmis.

3) So this humvee slammed into the trench wall head on but no soil was pushed ahead of it. Which you would have even if it hit at 10MPH. It’s a heavy vehicle. It’s going to displace soil on impact. This vehicle was placed there off a flatbed. Next⬇️ pic.twitter.com/mrdkkF5xC9 — Jack’s House (@FluteMagician) May 24, 2023

„Kaip gali būti, kad priekiniai ratai įveikė apkasą, o galiniai nebe? Ypač turint omenyje, kad kitas automobilis į jį nėrė nosimi. Ir jokių padangų pėdsakų ant žemės. O gi todėl, kad ratai niekada nebuvo palietę žemės. Neįtikėtina, nes kažkaip tą griovį neva įveikė“, – sakoma įraše.

Dar vieną nuotraukoje pastebėtą keistą detalę „Jack’s House“ vadina vyšnia ant torto. „Matote tą sujudintą žemę? Tokį pėdsaką paliko iš dešinės kairę vilktas ratas. Kryptimi, kuria nupiešiau rodyklę. Tai nutiko dėl to, kad tas automobilis į griovį buvo įstumtas šonu.“

5) But this one takes the cake. See that displaced soil? That’s from movement of the tire from your right to your left in the photo. The direction of the arrow I drew. That’s from shoving it sideways into the trench from the front of the vehicle semi-diagonally. ⬇️ pic.twitter.com/RVPh9aPJYu — Jack’s House (@FluteMagician) May 24, 2023



„Jack’s House“ teigia, kad rusai galėjo pasinaudoti bortiniu sunkvežimiu ir kranu, nuleisti automobilius į reikiamą poziciją, o tada rankomis nustumti į „dramatiškesnę“ pozą. „Greičiausiai juos perėmė Ukrainoje prie kelis mėnesius arba gavo iš Irano, perėmusio juos iš „Islamo valstybės“ kovotojų Irake“, – komentuoja tviterio vartotojas.

„Sky News“ pavyko nustatyti, kur darytos šios nuotraukos, ir, remdamiesi anksčiau skelbtu drono vaizdo įrašu, žurnalistai teigia galintys patvirtinti, kad dviejų nuotraukoje pavaizduotų „Humvee“ anksčiau šią savaitę ten nebuvo.

Rusijos Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas antradienį paskelbė, kad srityje atšauktas antiteroristinis režimas, čia įvestas po tariamo „Ukrainos sabotažo grupės“ įsiveržimo.

Pasak jo, Rusijos kariai ir Federalinė saugumo tarnyba (FSB) ėmėsi „reikiamų priemonių priešui eliminuoti“.

Nors Maskva dėl incidento kaltino Kyjivą, šis savo ruožtu nuo įvykių atsiribojo, o atsakomybę prisiėmė Rusijos laisvės legionas ir šalies savanorių korpusas.

Rusijos gynybos ministerija antradienį pareiškė, kad tariamai buvo nukauta daugiau kaip 70 „užpuolikų“, sunaikinta jų technikos.