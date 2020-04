Rusijos į JAV atskraidintas medicininių prekių krovinys – ne dovana

Departamento atstovė Morgan Ortagus pareiškime nurodė, kad siunta, kurioje buvo kvėpavimo aparatų ir asmeninių apsaugos priemonių, nebuvo dovana.

„Abi šalys anksčiau krizių metu viena kitai teikė humanitarinę pagalbą ir, be abejo, vėl tai darys ateityje, – sakė ji. – Dabar laikas dirbti drauge ir įveikti bendrą priešą, keliantį pavojų visų mūsų gyvybei.“

M. Ortagus nesakė, kiek JAV sumokėjo už rusų krovininio lėktuvo į Johno F. Kennedy tarptautinį oro uostą atskraidintą siuntą, kuri buvo perduota Federalinei nepaprastųjų situacijų valdymo agentūrai Niujorke.

Atstovė nurodė, kad JAV ir toliau padės kitoms šalims kovoti su koronaviruso pandemija, bet pridūrė: „Negalime to daryti vieni.“

Kad medicininių prekių siunta buvo nupirkta, tviteryje patvirtino ir JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo.

We have to work together to defeat #COVID19. This is why the U.S. agreed to purchase urgently needed personal protective equipment from #Russia to help #FEMA respond in New York City. This is a time to work together to overcome a common enemy that threatens the lives of all.