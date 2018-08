42 metų E. Nikitinui iškelta byla liudija apie daug platesnę tendenciją – Rusijos teisėsauga vis dažniau pateikia kaltinimų gyventojams, skelbiantiems, atrodytų, nekaltą komišką turinį. Teisininkai sako, kad Kremlius mėgina priversti gyventojus gerai pagalvoti prieš skelbiant savo nuomonę internete – vienoje paskutinių erdvių, kur opozicija gali reikštis gana laisvai. „Pasirodo, kad už nekaltą juokelį bet kas, nesutinkantis su mūsų šalies lyderiais, gali būti persekiojamas baudžiamąja tvarka“, – po parengiamojo teismo posėdžio naujienų agentūrai AFP sakė E. Nikitino advokatas Maksimas Kamakinas. „Panašu, kad mūsų šalyje teisę egzistuoti turi tik optimistai“, – pridūrė jis. Vienoje iš žinučių, dėl kurių E. Nikitinas – neįgalusis, šiuo metu neturintis darbo – sulaukė nemalonumų, tėvas šiurkščiai pareiškia sūnui, kad artimiausiu laiku Rusijoje gyvenimas nepagerės. Kitoje skelbiamas paveiksliukas su „vatniku“ – sovietų laikų vata kimšta striuke. Šis žodis prigijo kalboje kaip neišsilavinusių, besąlygiškai valdžios veiksmus palaikančių rusų epitetas. Nagrinėjant šią „absurdišką“ bylą buvo užblokuota E. Nikitino banko sąskaita, trumpam konfiskuotas jo kompiuteris; jam uždrausta dalyvauti bet kokiose opozicijos kampanijose, teigia aktyvisto advokatas. Vyrui pateikti abstrakčiai suformuluoti kaltinimai neapykantos kurstymu ir žmogaus orumo pažeminimu kraštutiniu atveju gali lemti iki šešerių metų atėmimo bausmę, bet praktikoje tokie nusikaltimai baudžiami trumpesnėmis laisvės atėmimo bausmėmis, baudomis ar viešaisiais darbais. Panašios bylos nėra naujas reiškinys, tačiau, prasidėjus keliems rezonansinėms tyrimams ir įsikišus Rusijos didžiausių socialinių tinklų operatorei, problema praėjusį mėnesį vėl atsidūrė dėmesio centre. „Jonas Snou prisikėlė“ Tuo tarpu Sibire esančiame Altajaus krašte anksčiau nei prieš metus buvo iškelta byla 19-mečiui kinematografijos studentui Danilui Markinui, pasidalinusiam memu, vaizduojančiu JAV televizijos HBO fantastinio epo „Sostų karai“ (Game of Thrones) personažą Joną Snou. Po šiuo paveikslėliu užrašyta: „Jonas Snou prisikėlė – tikrai prisikėlė!“, – perfrazuojant rusų ortodoksų sveikinimąsi per Velykas. Teisėsauga interpretavo dalinimąsi tokiu turiniu kaip religinės neapykantos kurstymą. Kitas Haringtonas seriale "Sostų karai" Scanpix Marijai Motuznajai, kaip ir D. Markinas gyvenančiai Barnaulo mieste, buvo pareikšti kaltinimai ekstremizmu dėl jos socialinio tinklo „VKontakte“ paskyroje išsaugotų paveikslėlių. Viename jų vaizduojami vaikai afrikiečiai, laikantys tuščius dubenis, ir užrašyta: „juodas humoras yra tarsi maistas – ne visi jo gauna“. D. Markinas ir M. Motuznaja sako, kad sulaukė policijos spaudimo pasirašyti kaltės prisipažinimus. „Labai dažnai teisėsaugos institucijų veiksmai neatitinka potencialios grėsmės, o jų reakcija ir žinutes ir memus yra negrįstai griežta“, – anksčiau šį mėnesį pareiškė bendrovė „Mail.ru“, kuriai priklauso „VKontakte“. Kremliui artimo milijardieriaus Ališero Usmanovo valdoma „Mail.ru“ paragino keisti įstatymus ir paskelbti „amnestiją“ asmenims, „kurie buvo neteisingai pripažinti kaltais ir atlieka laisvės atėmimo bausmę“. Rusijos skaitmeninės plėtros, ryšio ir masinės komunikacijos ministerija taip pat pritaria įstatymų švelninimui. Anot nepriklausomos žmogaus teisių organizacijos „Agora“, 2017-aisiais už turinio skelbimą internete buvo nuteisti kalėti 43 žmonės – 32 daugiau nei ankstesniais metais. „Išprotėjusi“ teisėsauga Rusijos advokatas Sarkisas Darbinianas, dirbantis skaitmeninių teisių srityje, sveikina „Mail.ru“ prašymą kaip žingsnį tinkama linkme, bet pareiškė nesitikintis, kad nedelsiant bus imtasi pokyčių. „Šios politikos pagrindinis motyvas – skatinti baimę tarp interneto vartotojų. Jos tikslas – sudaryti įspūdį, kad valdžios atstovai seka kiekvieną socialinių tinklų vartotoją“, – sakė jis AFP. „Daugelis vartotojų jau ir šiaip bijo dalintis savo mintimis: jie patys cenzūruoja savo turinį ir trina dalykus, kuriais dalinosi anksčiau. Tai blogina Rusijoje žodžio laisvės lygį socialiniuose tinkluose“, – pridūrė teisininkas. 21-erių Dmitrijus iš Jekaterinburgo pripažįsta esąs vienas iš internautų, pakoregavusių savo elgesį dėl nuolat skelbiamų naujienų apie areštus. „Ką tik pašalinau iš savo „sienos“ daug nuotraukų ir žinučių, kurių ten susikaupė per kelerius metus“, – apie savo „VKontakte“ paskyrą kalbėjo jaunuolis. Jis nurodė AFP, kad nuo šiol susilaikys nuo dalijimosi šiame tinkle bet kokiomis mintimis apie politiką – tai daryti Dmitrijus žada tik kitose platformose. „Dabar tikrai baisu: valstybė išprotėja, ir gali būti areštuotas tiesiog už mygtuko „patinka“ paspaudimą. Nenorėčiau į visą tai įsivelti – noriu būti saugus“, – sakė jis.











12 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.