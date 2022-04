Žiniasklaidos priemonė teigia radusi rusų jūreivių susitikimo vaizdo įrašą. „The Guardian“ korespondentas Rusijos klausimais tviteryje paskelbė pirmuosius vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti galimai išgelbėti laivo „Moskva“ įgulos nariai.

Anksčiau Rusijos naujienų agentūros, remdamosi šaltiniais, pranešė, kad nuskendusio kreiserio įgula buvo išgelbėta ir nugabenta į Sevastopolį. Tuo pat metu Rusijos valdžia nenurodė, kiek tiksliai jūreivių buvo išgelbėta iš laivo ir ar yra žuvusiųjų. Tokios informacijos nėra ir dabar.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2