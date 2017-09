„Mus stebina Vokietijos gynybos ministrės ponios Ursulos von der Leyen pareiškimas, kuriame viešai skelbiami iš lubų paimti skaičiai apie pratybose „Zapad 2017“ neva dalyvausiančius 100 tūkst. rusų kariškių ir dėl to kylančias grėsmes Europai,“ – pareiškė ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. Pasak atstovo, Vokietija laiku gavo visą išsamią informaciją apie šių pratybų tikslą, jų gynybinį pobūdį ir tikruosius juose dalyvausiančių Rusijos karių skaičius. Susiję straipsniai: Baltarusijos URM paaiškino, kodėl neišdavė vizų lietuvių parlamentarams Rusija kreipėsi į NATO: nesijaudinkite dėl „Zapad“ „Išsamią informaciją apie mokymus Vokietijai pateikė tiek Baltarusija, tiek Rusijos gynybos viceministras Aleksandras Fominas, tiesiogiai (pateikęs šią informaciją) Vokietijos ambasados Maskvoje karo atašė rugpjūčio 29 dieną per specialų instruktažą, dalyvaujant šimtams užsienio žurnalistų,“ – sakė jis. Be to, anot I. Konašenkovo, Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas generolas Valerijus Gerasimovas ketvirtadienį per susitikimą Azerbaidžano sostinėje Baku papildomai informavo NATO karinio komiteto pirmininką generolą Petrą Pavelą apie pratybas „Zapad 2017“ ir pabrėžė, kad šie mokymai yra planuoti ir nenukreipti prieš trečiąsias šalis. „Sunku įsivaizduoti, kad ponios Ursulos von der Leyen kolegos NATO, kitose suinteresuotose Vokietijos žinybose ar jos pačios pavaldiniai sąmoningai klaidina Vokietijos gynybos ministerijos vadovę. Kur kas lengviau yra manyti priešingai,“ – sakė Rusijos gynybos ministerijos atstovas. Bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad 2017“ vyks rugsėjo 14–20 dienomis. Rusijos gynybos viceministras A. Fominas pranešė, kad jose iš viso dalyvaus apie 13 tūkst. žmonių. „Planuojama, kad mokymuose dalyvaus apie 12,7 tūkst. karių – maždaug 7,2 tūkst. žmonių iš Baltarusijos gynybos ministerijos, apie 5,5 tūkst. žmonių iš Rusijos ginkluotųjų pajėgų, iš jų apie 3 tūkst. Baltarusijos teritorijoje,“ – sakė jis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.