Tai antradienį pareiškė oficialus Rusijos gynybos ministerijos atstovas generolas majoras Igoris Konašenkovas, praneša „Interfax“.

„Prisidengdami Rusijos lėktuvu, Izraelio lakūnai „pakišo“ jį po Sirijos oro gynybos priemonių ugnimi. Todėl Sirijos komplekso S-200 raketa numušė Il-20, kurio efektyvus atspindimasis paviršius yra kur kas didesnis“, - sakė generolas.

Anot I. Konašenkovo, Izraelis neįspėjo Rusijos, kad jis rengiasi smogti Sirijai.

„Šiuos provokacinius Izraelio veiksmus mes laikome priešiškais. Dėl jų žuvo 15 Rusijos kariškių. Tai visiškai neatitinka Rusijos ir Izraelio partnerystės dvasios“, - pažymėjo ministerijos atstovas.

Jis pridūrė, kad tame rajone, kur nukrito Rusijos lėktuvas, tęsiama paieškų ir gelbėjimo operacija.

Dingo karinis orlaivis

Rusijos Gynybos ministerija pranešė, kad virš Viduržemio jūros pirmadienį vėlai vakare dingo Rusijos karinis orlaivis Il-20, kuriuo skrido 14 karių.

Antradienio rytą ministerija patvirtino, kad jų lėktuvą numušė Sirijos pajėgų paleista raketa, skelbia naujienų agentūra „Associated Press“. Ministerijos pranešime taip pat teigiama, kad rusų lėktuvas buvo apšaudytas dėl to, kad Izraelio naikintuvai F-16 naudojosi juo kaip priedanga įskristi į Sirijos oro erdvę.

Lėktuvą numušė iš Sirijos paleista S-200 raketa žemė-oras.

„Rugsėjo 17-ąją apie 23 valandą Maskvos laiku Rusijos lėktuvui Il-20 grįžtant į Hmeimimo aviacijos bazę virš Viduržemio jūros akvatorijos už 35 kilometrų nuo Sirijos pakrantės nutrūko ryšys su jo įgula“, - sakė žurnalistams žinybos atstovai. Jie patikslino, kad „Il-20 iš radarų ekranų dingo, kai keturi Izraelio lėktuvai F-16 atakavo Sirijos objektus Latakijos provincijoje“.

„Tuo pat metu Rusijos radiolokacinės oro erdvės kontrolės priemonės užfiksavo raketų paleidimus iš šiame rajone buvusios Prancūzijos fregatos „Auvergne“, - kiek anksčiau pareiškė ministerijos atstovai.

Prancūzijos gynybos ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP pareiškė, jog šalies kariškiai neturi nieko bendra su Rusijos lėktuvo dingimu.

Žvalgybos lėktuvas dingo tuo metu, kai Izraelis apšaudė raketomis Sirijos teritoriją.

„Virš Viduržemio jūros, 35 kilometrai nuo Sirijos pakrantės, nutrūko ryšys su Rusijos orlaivio Il-20 įgula. Tai įvyko lėktuvui grįžtant į Hmeimimo oro pajėgų bazę“, – nurodė ministerija.

Karių likimas nežinomas, vyksta orlaivio paieška, rašoma antradienį anksti ryte ministerijos išplatintame pranešime.

Lėktuvas iš radarų ekranų dingo apie 23 val. Maskvos (ir Lietuvos) laiku, kai keturi Izraelio naikintuvai F-16 atakavo Sirijos infrastruktūros objektus Viduržemio jūros pakrantėje esančioje Latakijos provincijoje, iš kur kilusi prezidento Basharo al Assado šeima.

