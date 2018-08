29-erių M. Butina liepos pradžioje Jungtinėse Valstijose buvo apkaltinta veikiant kaip neregistruota Rusijos agentė ir išnaudojant savo glaudžius ryšius su įtakinga JAV ginklų lobistų grupe NRA siekiant prasiskverbti iki JAV vyriausybės. Trys M. Butinos partneriai, kurie įkūrė ginklų teisių gynimo organizaciją „Teisė į ginklą“ Maskvoje, žurnalistams sakė, kad moteris neveikia Rusijos vyriausybės naudai. Susiję straipsniai: „Bloomberg“: JAV areštuotos Butinos kaltintojai gynybai perduos 3 mln. dokumentų JAV sulaikyta įtariama rusų agentė Maskvos laikoma „politine kaline“ „Marijos veikla (dviejų šalių) ginklų judėjimuose neturėjo nieko bendra su užsienio politika“, – teigė minėtos grupės vadovas Igoris Šmeliovas. Vis dėlto grupė turėjo „tam tikrą ryšį“ su NRA, kurio atstovai ir jų kolegos susitiko Maskvoje „semtis patirties vieni iš kitų“, pridūrė jis. „Jie mums pasakojo, kaip veikia NRA, kaip viskas ten organizuojama. Mes jiems papasakojome, kaip patys dirbame“, – teigė I. Šmeliovas. Jis pabrėžė, kad jie „kartu nesprendė tarptautinių problemų“. „Daugybės vyrų draugė“ M. Butinos draugas Timas Kirby, rusų kilmės amerikietis, gyvenantis Maskvoje, kuris taip pat yra NRA narys ir dirbo Kremliaus finansuojamame kanale RT, teigė, kad jo bičiulė tiesiog „garbina“ Ameriką. „Ji nori perduoti iš JAV parsivežtą liberalizmą tėvynei... ypač visą amerikiečių požiūrį į ginklus, o ne atsivežti kažką iš Rusijos į Jungtines Valstijas“, – sakė jis. „Marija yra šiek tiek naivi, ir tai gali būti viena iš priežasčių, dėl kurių ji atsidūrė tokioje padėtyje“, – pridūrė jis. Romanas Chudiakovas, buvęs Rusijos ultranacionalistas parlamentaras ir grupės „Teisė į ginklą“ narys, atmetė JAV teiginius, kad M. Butina naudojosi seksu, kad prasiskverbtų į lobistų gretas. „Ji buvo daugybės vyrų draugė, mano, kitų vyrų, vyrų iš viso pasaulio (draugė)“, – sakė R. Chudiakovas, pridurdamas, kad moteris taip pat turėjo sutuoktinį ir vaiką Rusijoje. Pasak JAV prokurorų, M. Butina „pasiūlė lytinius santykius“ mainais už darbą su JAV lobistų grupe. Ekspertai taip pat tvirtino, kad M. Butina pradėjo romantiškus santykius su gerai žinomu respublikonu, kurio tapatybė nenurodyta kaltinime, tačiau visuomenei pranešta, kad tai buvo Paulas Ericksonas, kuris, kaip manoma, ir padėjo rusei atverti duris į Vašingtoną. M. Butinos areštas prisidėjo prie politinių neramumų Vašingtone dėl Maskvos tariamo kišimosi į 2016-ųjų JAV prezidento rinkimus ir tvirtinimų, kad Donaldo Trumpo kampanijos vadovas bendradarbiavo su Rusija. Kaltinamajame akte teigiama, kad M. Butinos viešoji veikla iš tikrųjų dangstė „slaptos rusų agentės“ darbą bei Maskvos planus daryti įtaką D. Trumpo respublikonų partijai. Apie moters sulaikymą buvo paskelbta prieš pat aukščiausiojo lygio susitikimą tarp D. Trumpo ir jo kolegos ruso Vladimiro Putino Helsinkyje. Maskva M. Butinos suėmimą pavadino „nepriimtinu“ ir paragino paleisti ją. Pareigūnai atmetė prašymą paleisti moterį už užstatą.

